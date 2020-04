Penguin Random House publicarà tota l'obra d'Albert Camus i comença amb «La Peste» en digital

Penguin Random House Grupo Editorial publicarà tota l'obra del Premi Nobel de Literatura Albert Camús. El segell ha començat aquest divendres traient a la llum l'edició digital de 'La peste', un llibre que s'ha situat entre els més venuts per la seva similitud amb la crisi del coronavirus i que a partir del 30 d'abril també es podrà adquirir en audiollibre. Aquesta publicació és fruit de l'acord entre Penguin Random House Grupo Editorial, Éditions Gallimard i l'agència Wylie i inclou els drets en castellà per tot el món, tant els digitals com els del llibre físic i de totes les seves novel·les i assajos, alguns d'ells inèdits que sortiran a la llum a partir del gener del 2021 en els segells Debate, Literatura Random House y Debolsillo.

'La peste' s'ha convertit en les darreres setmanes en un 'best seller' a diversos països d'Europa, entre ells França i Itàlia, perquè, segons Penguin Random House Grupo Editorial, "ofereix als lectors orientació en temps de desconcert".

El llibre està ambientat a Orà (Algèria) a finals dels anys quaranta del segle XX i imagina la dura vida d'aquesta ciutat durant un inesperat brot de pesta bubònica. L'obra comença amb el contagi inicial i el confinament de la població fins al final de l'epidèmia.