La tardor literària de Bromera porta novetats d'Erri de Luca, Lemaitre i Carme Miquel

La tardor literària d'Edicions Bromera acollirà les novetats dels internacionals Erri de Luca i Pierre Lemaitre, així com la darrera novel·la de Carme Miquel, el nou poemari de Marc Granell i la nova història de Jaume Benavente. Segons ha explicat l'editor Gonçal López-Pampló, són obres marcades pel "compromís amb la vida". De fet, sobre el paper de la cultura en l'actual situació de pandèmia, l'editor ha reivindicat "textos de reflexió". Segons López-Pampló, el sector cultural ha de defensar que la cultura forma part de les prioritats bàsiques que permeten que el deliri "no se'n vagi de les mans".

López-Pampló ha destacat que, davant la dificultat de reconstruir el catàleg editorial, "era important" garantir novetats al calendari i poder deixar espai per publicar el que volguessin quan volguessin. Així, de l'italià Erri de Luca publicarà "Impossible", una reflexió sobre la justícia i la responsabilitat, en un retrat sobre la naturalesa humana. "Va en la línia de la narrativa de De Luca que combina la reflexió i la ficció", ha dit. Dintre de la temporada de tardor, l'editorial ha publicat també "El mirall de les nostres penes", de Pierre Lemaitre, que tanca "el gran tríptic! literari sobre l'Europa d'entreguerres que va iniciar amb "Ens veurem allà dalt" (Premi Goncourt) i "Els colors de l'incendi", publicats també a Bromera.

També, una de les protagonistes de la temporada serà la novel·la pòstuma de la docent i escriptora Carme Miquel, "Benilluna". Miquel, autora dels primers llibres de text per a l'ensenyament del valencià, transporta els lectors al seu univers literari, caracteritzat pel protagonisme femení, el vocabulari "ric i profund" i el compromís social i humanista. López-Pampló ha remarcat que aquesta novel·la, amb protagonisme femení, parla sobre la immigració de ciutadans de La Marina valenciana a Argentina. L'obra havia quedat en previsió de publicació i va arribar a l'editorial ja com a "novel·la acabada", sense ser necessaris canvis.

Marc Granell, catorze anys després

Una altra novetat serà la del poeta Marc Granell, Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana, que torna a publicar versos nous després de 14 anys, amb "Cel de fang", una literatura compromesa que apel·la a les consciències i no defuig els conflictes socials. El mateix poeta ha explicat que el va escriure l'estiu de 2019 enmig d'una "efervescència creadora" que va sentir, on la inspiració li venia de "qualsevol banda": una notícia al diari, una passejada i la lectura d'altres versos. El resultat és un poemari de maduresa i de "començament de la vellesa" on aborda temes com la vida, la mort i el temps, però també hi ha una anàlisi de la societat "des d'un punt de vista realista i pessimista".

D'altra banda, l'editorial publicarà també "Somnis de Valparaíso", de Jaume Benavente, Premi València de Narrativa, un autor amb una veu "personal, constant i sòlida" amb un llibre que versa sobre les característiques actuals d'aquesta ciutat, amb apunts de "novel·la de viatges" i psicològica. El segell publicarà també la resta de guardonats als Premis Alfons el Magnànim de narrativa i poesia en valencià: "La taxidermista d'emocions", de Mariló Àlvarez, Premi València Nova de Narrativa; "Rondalles i altres veritats", de Laia Fontana, Premi València Nova de Poesia; i "Adonisíada i després", d'Ismael Carretero, Premi València de Poesia.