Llibres del Delicte arriba als 50 títols publicats de novel·la negra en català amb el recull «Delinqüents»

L'editorial Llibres del Delicte, especialitzada en novel·la negra en català, ha arribat a les seves cinquanta publicacions amb el recull 'Delinqüents', una antologia de relats curts a càrrec de 25 autors del segell, que els han escrit expressament i de manera exclusiva per a aquest volum. Segons ha explicat el periodista i editor Marc Moreno a l'ACN, el segell va néixer amb la voluntat de "ser el lloc on els autors que fan novel·la en català volguessin publicar", i el resultat és una editorial que aplega autors catalans, balears i valencians, amb veus "molt diferents", i que van "més enllà de la típica novel·la policíaca". Entre els autors participants a 'Delinqüents' hi ha Anna Maria Villalonga, Sebastià Bennasar.

També Raquel Gámez Serrano, Jordi Dausà, Pep Prieto, Esperança Camps, Anna Carreras, Ramona Solé, Damià del Clot, Maribel Torres, Albert Gassull, Dora Muñoz, Xavier Gual, Xavi Díaz, Ariadna Herrero, Carles Mentuy, Maria Sardans, Quim Gómez, Xavier Zambrano, Aina Huix, David Marín, Llort, Salvador Macip, Irene Solanich i Marc Moreno.

El cinquantè títol arriba a les llibreries aquest dilluns i per a Moreno es tracta d'una "fita molt important", especialment després d'aquest 2020 tan complicat, que els ha obligat obligar a replantejar tota la planificació anual.

'Delinqüents' és alhora un homenatge als escriptors que han publicat els quaranta-nou llibres anteriors i una "mostra de la qualitat i potència" de la literatura de gènere en català. Tot i que el número cinquanta havia de sortir a finals del 2020, entre octubre i novembre, donades les circumstàncies van haver d'endarrerir-se el seu llançament.

Aposta «ferma» pel gènere en català

Pel que fa al segell, Moreno ha recordat que quan van iniciar el projecte, el 2013 van fer-ho en trobar que no hi havia cap editorial que apostés "de manera ferma" pel gènere negre en català. Davant d'això, el seu segell es va marcar l'objectiu de publicar novel·la negra en català escrita originàriament en català.

Com a balanç d'aquests quasi vuit anys de trajectòria, Moreno ha destacat la voluntat de trobar l'equilibri entre les noves veus i els autors amb llarg bagatge i amb molta novel·la negra publicada. El resultat és "bastant positiu", amb set anys i mig i cinquanta títols, unes xifres per estar molt contents". "És important per a la pàgina negra en català, ja que a la literatura negra li costa", ha dit.

Llibres del Delicte afronta el 2021 amb incertesa del que es podrà i no es podrà fer (pel que fa, per exemple a les presentacions de llibres i fires). Moreno ha recordat que per a l'editorial els moments més destacats de l'any són Sant Jordi, La Setmana del Llibre i Nadal, però també la BCNegra i Vilassar de Noir. "Anem treballant i si cal suspendre coses ja ens anirem adaptant", ha dit. L'editor ha celebrat que Catalunya té festivals de novel·la negra "molt interessants" que són també un aparador per a les seves novetats. "Afrontem el futur amb molta il·lusió i a veure si podem arribar a cinquanta més", ha dit.