La nova editorial Garbuix Books publicarà assaigs i novel·les gràfiques de no ficció en castellà

Neix una nova editorial: Garbuix Books, que publicarà llibres de no ficció en castellà tant assaigs com novel·les gràfiques. En roda de premsa, l'editora i fundadora de l'editorial, Montserrat Terrones, ha explicat que tractaran temes com biografies, historia, política, sociologia, estudis culturals i feminisme. "El lema de la editorial és fer divulgació amb rigor", assenyalat Terrones. "Tinc la premissa de demostrar que els dos llenguatges (assaigs i còmics) van junts al transmetre continguts complexos, encara que cadascú ho faci des de la seva idiosincràsia". L'editorial publicarà sis títols enguany, el primer dels quals arribarà a les llibreries aquest mes i és el còmic 'Anaïs Nin en un mar de mentiras', de Léonie Bischoff.

Terrones ha admès que l'editorial és un dels projectes de la seva vida que tenia en ment des de feia anys i l'ha posat en marxa quan ha vist clar el sector al qual aniria destinat a través de la no ficció. L'editora imagina als seus lectors com "persones curioses i crítiques que estan atents al pols d'un món que és cada vegada més complex".

Terrones ha remarcat que un dels motors de l'editorial és el seu cansament de "la ficció pura i dura. A mesura que ens anem fent grans tenim tendència a que ens interessi més l'assaig". L'editora ha afegit que a nivell internacional es publiquen cada vegada més còmics de no ficció amb propostes "molt interessants que encaixaven" amb els seus propis interessos.



'Anaïs Nin en un mar de mentiras'

El primer llibre de l'editorial és el còmic 'Anaïs Nin en un mar de mentiras', de Léonie Bischoff. Terrones ha assenyalat que va rebre el premi del públic del Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême i ha venut més de 90.000 exemplars a França. L'editora ha remarcat que és la història d'una etapa de la vida d'Anaïs Nin i està inspirada en el seu famós diari, i explora temes feministes com l'assertivitat de l'artista i l'alliberament de la sensualitat. "Poca gent sap que Anaïs Nin va viure una part de la seva infantesa a Barcelona", ha explicat.

La resta de llibres que es publicaran enguany són 'Solas en Berlín', de Nicolas Juncker, al maig; 'Más que una musa. Relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres', de Katie McCabe, al juny; 'Una mujer, un voto', d'Alicia Palmer i Montse Mazorriaga, al setembre; 'Generación Tapón. La herencia envenenada de los hijos de la Transición', de Josep Sala i Cullell, a l'octubre, i 'Beate y Serge Klarsfeld. Un combate contra el olvido', de Pascal Bresson i Sylvain Dorange, al novembre.