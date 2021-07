La novel·la 'Bruna. Una mirada trans' (La Galera) aborda el tema de la transsexualitat en l'adolescència i la joventut i està escrita per Jaume Cela, autor de literatura infantil i juvenil, i Xavier Cela, especialitzat en el camp dels estudis de gènere, masculinitats i psicologia juvenil. Adreçada als lectors a partir de 14 anys, el llibre acompanya al Bru en el seu procés de ser la Bruna. En declaracions a l'ACN, Xavier Cela explica que la idea era construir una història "sense eliminar la transfòbia que pateixen les persones trans especialment en l'adolescència", però també retratar "la seva felicitat, el seu sentit de l'humor i crear referents diversos en positiu".

El Bru es troba perdut i no sap ni qui és, ni què és, ni què desitja. L’únic que sap és que està insatisfet de si mateix. Des de ben petit sent que no encaixa amb la definició de gènere vinculada al seu cos. "Jo tinc penis, però poc me’n sento, d’home. Em sento més aviat dona, tot i que no sempre ho tinc tan clar. I aquí comença el drama, la tragèdia o la comèdia. Segons com vagin les coses i com te les prenguis, triomfa un gènere o un altre, a vegades cap dels dos".

Als dos autors els interessava sobretot el procés que fa la Bruna al llarg de tota la història i les reflexions que realitza al final sobre la construcció de la seva identitat sexual. Xavier Cela creu que la realitat de les persones trans al començament de l'adolescència ha estat invisible a la literatura i al cinema o s'havien creat personatges basats en històries tràgiques. La idea dels dos autors era "crear referents diversos en positiu".

Apunta que al llibre, la Bruna pateix, té dubtes, però en altres hi posa molt sentit de l'humor i se'n surt de les situacions que viu. Al llarg de la novel·la, la Bruna fa un recorregut i mostra els seus dubtes. "No és una història cronològica, sinó que va saltant, ella recorda coses que li van passar a la infància. No ens interessava tant fer un relat sobre la transsexualitat com una font de patiment i que totes les persones trans acaben malament". Segons Cela, la Bruna "es passa el llibre explorant possibilitats de fer un trànsit i què vol dir fer-lo. Ella es pregunta quina noia voldrà ser i això no vol dir perdre aquelles coses que tenia com a Bru".

El coautor apunta que els col·lectius trans ja lluiten per posar sobre la taula aquest tema i se n'està parlant molt, però en el seu cas volien aprofitar les oportunitats de la literatura per plantejar "els matisos d'una història adolescent. La transsexualitat com la volíem plantejar a la novel·la és un qüestionament del sistema sexe-gènere i dels estereotips de gènere i el binarisme". Xavier Cela, que està especialitzat en el camp dels estudis de gènere, masculinitats i psicologia juvenil, considera que el problema en aquest terreny està en el món adult. "L'adolescent viu un moment molt més d'experimentació i hi ha marge de maniobra. Al món adolescent, un dels grans problemes és que els adults no tenim temps o presència". Assenyala que "l'adolescència reflexa el món adult i si l'adolescent copia idees masclistes i racistes és perquè ho ha vist al món adult i allà és on hi ha la feina".

El coautor del llibre admet que és un llibre que fa uns anys hauria estat "impensable", però ara per sort és possible. Tot i això, creu que hi haurà reaccions i defensa que és bo que sigui així. "Ara gràcies a l'activisme trans es pot parlar d'aquest tema de manera més oberta".