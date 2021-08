César Mallorquí (Barcelona, 1953) és, sense cap mena de dubte, un dels autors de referència de la literatura juvenil en castellà de les darreres dècades. Els qui no coneixeu, per exemple, per La Creu d'El Dorado (Edebé, 1999), La Mansión Dax (SM, 2005) o L'illa de Bowen (Edebé, 2012), Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2013, heu de fer-hi parada i gaudir de la seva prosa, que construeix mons onírics a mig aire de la realitat i la ficció més terrorífica.

Amb El misteri de l'artefacte C Mallorquí posa tota la seva prosa al servei d'una sèrie que porta per títol Dan Dièsel. Aquesta primera entrega, en perfecta simbiosi amb les il·lustracions d'estil anime del Detectiu Conan de l'il·lustrador Pablo Broseta, comença quan el jove Daniel es trasllada a viure a la residència del seu oncle Marc, un parent del qual mai havia tingut notícia. Tot s'accelera quan l'oncle, membre d'una societat secreta encarregada de preservar la pau a l'univers, es veu obligat a marxar del nostre món i a traslladar-se a la coneguda com a Terra Prima, un món mirall del nostre. Però en Marc, el seu oncle i tota la colla que els acompanyen tampoc troben la tranquil·litat esperada i, en un viatge en dirigible cap al refugi que posseeix l'oncle als Pirineus, són atacats per un grup de sicaris xinesos. Tot plegat, a la recerca de la temible arma coneguda com a Artefacte C.

En aquesta primera entrega Mallorquí i Broseta posen la primera pedra d'una sèrie diferent, amb ingredients d'una nova forma de lectura on text i imatge avancen a l'una –a alguns els recordaran les famoses novel·les il·lustrades–, per oferir un document complet que va clarament a la recerca dels lectors ancorats en els Stilton, Greg i companyia. Una lectura de bon passar que, però, hauria demanat que aquesta primera entrega no deixés tants fils argumentals oberts per causar la sensació al lector que l'esforç ha servit per a alguna cosa. Restem a l'espera de les noves entregues, fent un vot de confiança a un dels autors de referència.