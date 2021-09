L'escriptor i editor Miquel Adam relata la "baixada als inferns laborals" d'un treballador del món editorial a la novel·la 'L'amo' (L'Altra Editorial). El protagonista, Ludvik Slaby, és cap de premsa d'una important editorial literària de Praga, però ell viu amb angoixa la seva vida laboral sobretot per la figura del seu cap, el K, l'editor que "tiranitza els seus subordinats mentre espera ser reconegut per una societat literària que el menysprea", explica l'editorial. En una entrevista amb l'ACN, Adam explica que el senyor K és una persona "profundament controladora i tracta els treballadors com uns titelles" i per això el protagonista se sent "un inútil perquè està a les seves ordres i no té capacitat d'actuar".

Adam explica que l'origen del llibre va ser reflexionar o descobrir que "existeix gent que pot tenir una feina envejable i fins i tot ben pagada en una empresa respectable i no sentir-se feliç". L'editor creu que molts treballadors són incapaços de comprendre la seva infelicitat i això contribueix a tenir més malestar. Adam va llegir llibres sobre el món dels treballadors descontents: "Hi ha un món ridícul, patètic, molt trist i injust i és el de la gent que té treballs absurds". Segons Adam, "un treball absurd és essencialment inútil i no aporta res a la societat".

Adam volia investigar el cas d'una persona que treballa en el camp editorial, que havia estat cap de premsa, com ell mateix ho va ser, i al final és un cap de res. "Un cap de premsa és algú útil per l'editorial, un cap de res és com una mena de titella i pel seu propi peu no pot fer res". En aquest sentit, l'escriptor volia relatar "la baixada als inferns laborals i la càrrega de ressentiment i de ràbia que els treballadors normals que treballen en editorials prestigioses poden sentir". A la novel·la explora les contradiccions dels personatges. "Una persona que és tan respectable, publica llibres i genera cultura, com pot ser tan malparit en certs aspectes de la seva vida?", ha preguntat. Adam assenyala que el senyor K és algú com tants altres caps hi ha al món. "Ve d'una tradició que tenen una forma de manar que no s'adiu amb els temps moderns que exigeixen cert respecte pels altres". Afegeix que és una persona "profundament controladora i tracta els treballadors com uns titelles" i per això el protagonista se sent un inútil perquè està a les seves ordres i no té capacitat d'actuar".

Adam remarca que un amo que actua així és un cap tòxic. "No ens interessen els motius sinó els efectes. Quan treballes amb algú tòxic acabes veient les coses, parlant i veient el món d'una manera tòxica". El narrador, explica, "està parlant des del subsòl, des de baix i ha tocat fons i mostra una visió molt tòxica del món i del món de la cultura". El senyor K, indica l'autor de 'L'amo', també arrossega el seu ressentiment perquè "se sent menyspreat per la intel·ligència" i poc valorat per la resta d'editors i per la societat cultural. "Està contaminat per aquest ressentiment i contamina als altres", explica.

"Les putades a la feina que et fan ser un ressentit laboral són una acumulació de gestos que poden ser innocents", explica Adam, però que repetits cada dia t'acaben afectant. En aquest sentit, destaca que la seva forma d'expressar aquesta violència pàgina rere pàgina era a base de repeticions de frases.

L'autor

Miquel Adam (Barcelona, 1979) és editor. Va conèixer l’edat daurada dels blogs, i en va portar un parell: 'La Segona Perifèria' i 'L’artista abans conegut com Subal Quinina'. Ha col·laborat en diverses ocasions amb la revista Paper de Vidre. L’any 2015 va publicar el llibre de relats 'Torero d’hivern' (Edicions de 1984).