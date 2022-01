Oriol Broggi (Barcelona, 1971) recull les seves experiències i anècdotes com a director teatral a 'El record de la bellesa' (L'Altra Editorial). El director artístic de La Perla 29 publica un seguit de converses amb el crític literari Andreu Gomila, amb qui desplega la seva manera d'entendre l'ofici, comparteix referents i consells que li han funcionat a la sala d'assaig i explica com va néixer la companyia que dirigeix. "El llibre en cap moment pretén ser una teorització, no vol presentar una càtedra, ni tampoc fer explicacions contundents", diu Broggi en declaracions a l'ACN. El director teatral confessa que el llibre tampoc pretén ser un "balanç" de la seva trajectòria, però reconeix que li ha servit per "organitzar les idees".

Broggi explica que el "motor" de la publicació és l'Andreu Gomila, qui li ha donat "forma" i l'ha anat conduint en el relat. "L'Andreu m'ha fet parlar i ha anat escrivint allò que jo deia", apunta. Així mateix, el director teatral assegura que si no fos per la seva complicitat amb Gomila, no hauria escrit "mai" un llibre. "El llibre és tant meu com seu", subratlla.

Un llibre basat en converses

Broggi defensa el format de les converses escrites, ja que creu que d'aquesta manera ha pogut parlar a partir de la seva trajectòria. "Jo no tindria prou a dir si hagués de fer una conferència tan llarga com és el llibre", valora. És per això que 'El record de la bellesa' combina el relat de les experiències i les anècdotes del director amb les seves reflexions al voltant del teatre i la creació artística. "Si fos un assaig, una redacció o una conferència, crec que la gent pensaria que hi ha altres que poden teoritzar molt millor que jo", defensa l'autor.

Després de tot, el director teatral diu que no pretenia fer ni un "balanç" ni un "resum" de la seva trajectòria, ara que ha dirigit més d'una vuitantena d'obres. Ara bé, reconeix un cop publicat té la sensació d'haver-se tret un pes de sobre. "La conversa amb algú ajuda a organitzar els teus pensaments i els teus problemes. Ja sigui amb un amic, una parella o la família. Quan es verbalitza s'organitza una mica més", explica.

Broggi diu que se sent "perseguit" per la sensació de "deixar petja", malgrat que aquest no ha estat el motiu pel qual ha publicat el llibre. "No saps si ets tu que vols deixar petja o si és el teu grup de teatre, però és una sensació que et persegueix. A vegades penses, que absurd, que pueril, deixa't estar, dedicat a cuidar la gent que tens al voltant", apunta.

A 'El record de la bellesa' Broggi també parla dels mestres i referents, al mateix temps que aporta noves visions sobre Sòfocles, Shakespeare, Txékhov, Lorca, Espriu, la tradició o el teatre contemporani. La publicació també compta amb un pròleg de la filòsofa Marina Garcés.