L’escriptor noruec Per Petterson (Oslo, 1952) ha presentat aquest dimecres la novel·la ‘M’hi nego’ (Club Editor) sobre la vulnerabilitat humana. Amb el nou treball, Petterson planteja tres personatges units per un poble on tot just hi arriba el telèfon i per l’orfenesa que suporten des de la infantesa que els fereix en l’adultesa. Un d’ells ha estat educat per una mare piadosa i els altres dos germans són abandonats per la seva mare i sotmesos a un pare violent. Les vides dels tres personatges agafen camins diferents. De la infantesa arriben a l’edat adulta on es troben amb amics amb qui voldrien reconciliar-se i amb persones a qui mai podran perdonar. Amb l’obra l’autor analitza les relacions entre germans i les amistats masculines.

En roda de premsa, des de Club Editors han defensat que Petterson compta amb una obra que "perdurarà". "És unitària perquè cada novel·la aporta un matís que fa que reinterpretis tot el que has llegit d'ell", han destacat. L'autor, que va perdre gairebé tota la família en un incendi, ha explicat que normalment escriu sobre la família però que allò que explica és ficció. "Els meus personatges parteixen de la sensació de perill per pertànyer a una família", ha explicat. A diferència del que passa a la novel·la, Petterson ha defensat que la seva família "no era violenta". Ha explicat que la violència del pare de l'obra parteix d'una escena que va veure d'un veí seu agredir el seu fill. "Em va causar una impressió molt profunda", ha relatat. Sobre les relacions entre germans, ha dit que en tenen una de molt íntima "gairebé incestuosa". Aquesta relació es manté fins que els infants creixen i la noia acaba prosperant més. De fet, quan els serveis socials s'emporten els germans, el germà pateix certa decepció quan veu que la germana no el necessita tant com li hauria agradat. De les amistats masculines ha dit que cal que comparteixin interessos per poder fructificar i fer coses junts. "Els homes els costa atrevir-se a compartir qüestions més vitals com l'amor, el matrimoni, la traïció o el dolor", ha assenyalat. El noruec ha explicat que li interessa especialment explicar les sensacions dels personatges.. "M'interessa el que passa dins el cor", ha manifestat. Petterson ha indicat que el conjunt d'obres tenen notes biogràfiques. "Començo a escriure en primer persona però després canvio i parlo en tercera. Palo d'altres situacions que són patides per altres persones que no sóc jo", ha dit. La publicació de 'M'hi nego' coincideix amb la reedició per part de Libros del Asteroide de l'obra 'Salir a robar caballos'. L'autor ha celebrat que l'obra es torni a editar a l'Estat perquè és un treball que "estima". "Va ser un llibre diferent, fàcil d'escriure. Les idees m'anaven arribant", ha destacat.