Sis perfils d'Instagram on trobaràs fotos del paisatge i la gastronomia bagenca

El paisatge de la nostra comarca és espectacular i això ho demostren els perfils que us presentem a continuació. Fotos que capten allò més bonic del Bages i que us portaran, potser, a visitar espais, racons o pobles que desconeixeu.



El menjar també es una cosa que ens agrada i per tant, us ensenyem dos perfils manresans amb els que us caurà la baba. Estrella Michelin i menjar saludable amb una bona cara irresistible, us ho perdreu?



Aquesta manresana, la Mercè, té un total de 2.653 fotos al seu perfil. Fotos majoritàriament de la comarca però en global del territori català. En les seves últimes publicacions podem veure: la Rambla, el recinte de Sant Pau, l'església de Santa Anna, el monestir de Santa Cecília de Montserrat, el món Sant Benet, la plaça Sant Domènec... Totes les imatges son fetes per ella i amb el seu mòbil (Iphone 7).Olga Vila, coneguda com a Pepita Greens és manresana i compta amb un total de 532 publicacions. Penja imatges per llepar-se els els dits. Descriu les seves imatges i els seus plats com a menjar sa i de temporada, amb opcions vegetarianes i veganes amb productes ecòlogics. A més en cada foto explica tot el que l'aliment ens aporta. Que més podem demanar?Borja Lopez és un dels chefs del restaurant l'O ( a Sant Benet) galardonat amb 1 estrella Michelin al 2013. Al seu perfil trobaràs 1.518 imatges, des de plats més elaborats a plats més casolans, dolç i salat però amb tots et caurà la baba. Plats d'estrella Michelin tot el dia.Aquest perfil recull les millor imatges fetes a la comarca pels seus usuaris o qualsevol persona que al penjar una foto del Bages etiqueti el tag #igersbages. Festes, esdeveniments, paisatge, arquitectura, gent... Tot el que tingui veure amb la comarca pot ser publicat. Només hi ha un requisit perquè la teva feta al Bages sigui publicada, que el perfil d'Instagram sigui públic.Aquest callusenc penja unes fotos impressionants, amb edicions magnifiques on capa la llum i el moviment. Hi predominen les fotos del cel, tant de nit com de dia , en dies de tempesta o dies clars i amb localització majoritàriament al Bages (Callús, Súria, Montserrat, Cardona...).Aquest noi del Bages publica unes fotos amb les que se't tallarà la respiració, fotos atrevides amb uns paisatges espectaculars. Montserrat és un dels seus punts preferits però amb imatges arreu de Catlaunya i d'altres punts de l'Estat.