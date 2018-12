Joan Pera protagonitza el fantasma de Canterville al Kursaal

Un dels actors que més cops han trepitjat l'escenari del Kursaal torna aquest cap de setmana amb el seu darrer projecte, El fantasma de Canterville. Joan Pera, que fa poc va ser el vell Harpagon a L'avar de Molière, protagonitza una nova versió de la coneguda comèdia d'Oscar Wilde que dirigeix el calafí Josep Maria Mestres i amb dramatúrgia de Joan Yago.

L'argument parteix de l'interès que un empresari nord-americà manifesta per comprar el castell, prop d'Ascot (Anglaterra), que és propietat de Lord Canterville. La família del possible adquisidor se n'hi va a passar el cap de setmana, però hi ha un problema, tal com els adverteix el seu amfitrió: sir Simon de Canterville, de qui sempre s'ha dit que va matar la seva esposa, Lady Eleonore, vaga pel castell des de fa segles convertit en un fantasma. A més de Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Elisabet Casanova, Betsy Túrnez i Òscar Castellví donen vida a una obra de rialles i embolics.