Navàs toca totes les tecles al cicle de concerts d'hivern

«Intentem que hi hagi una mica de tot, per tocar tots els apartats que oferim a l'escola de música; i que hi participi l'alumnat, els pares...», exposa el gironellenc Jordi Pujols, director de l'Escola Municipal de Música Josep Maria Castella, per explicar com es tria el cartell del cicle de concerts d'hivern, que, organitzat amb la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, ja va per la tercera edició i és d'entrada gratuïta.

En aquesta ocasió, després de dos anys amb el pianista argentí Emilio Solla –de la col·laboració n'ha sorgit l'enregistrament d'un disc amb alumnes navassencs i suriencs–, el concert destacat és amb dos reconeguts músics argentins més, el trompetista Guillermo Calliero i el pianista Federico Mazzanti, i servirà per inaugurar el renovat Casal Sant Genís. Calliero és amic del professor de trompeta del centre, Albert Cruz; i la proposta que fan de barrejar el jazz amb la música tradicional és «una debilitat personal», reconeix el director de l'escola de música. Com amb Solla, hi haurà una primera part del concert a càrrec dels músics professionals i una segona part en què s'hi afegirà la jazzband del centre musical local. «Amb Solla ja treballem colze a colze i així obrim el ventall amb altres artistes i instruments. És una oportunitat per intercanviar opinions. Fem gran aquest projecte enriquidor», diu Pujols.

El cicle de concerts d'hivern de Navàs s'encetarà enguany amb dos guitarristes, Vicenç Solsona i Jordi Farrés, que és veí de Navàs. «Volíem potenciar aquest instrument perquè tenim molts alumnes de guitarra. A més, el professor Pep Puig, que és de Navàs, s'ha convertit en l'organitzador del Sona Guitarra. Creiem que havia de tenir representació al cicle amb dos grans guitarristes», apunta el director.

El tercer i darrer concert del cicle oferirà, d'altra banda, una pinzellada de música clàssica a càrrec del Duo Guillamí.



«Improvisar et fa estar en alerta, que no t'adormis»



El guitarrista Jordi Farrés, acostumat a tocar en locals com el Jamboree de Barcelona i la Jazz Cava de Terrassa, actuarà demà (19 h) a l'escola de música de Navàs, localitat on viu des de fa pocs mesos («em vaig empadronar el novembre», diu). És professor al Taller de Músics de Barcelona, i va triar viure a Navàs «per l'entorn. Visc als afores i sembla que la gran ciutat sigui molt lluny. I m'agrada molt la muntanya. Però alhora és un poble molt ben comunicat i queda a prop de tot arreu». Que li hagin demanat de fer un concert amb Vicenç Solsona, també professor del Taller de Músics i de reconeguda trajectòria, en un espai fora del circuit habitual del jazz és «una alegria. Perquè així arribes a un altre tipus de públic, que potser a partir de l'experiència s'acosta als clubs o a les sales de jazz. És una oportunitat per a tothom».

Farrés, que ha acompanyat músics com John Stowell, Raynald Colom i Llibert Fortuny, i Solsona, que ha col·laborat amb Paquito D'Rivera i Danilo Pérez, proposen recitals amb estàndards del jazz «del gran cançoner americà, més o menys coneguts», i temes propis, tot i que a Navàs no es preveu que n'ofereixin cap. «El repertori és obert fins a última hora, i segons la resposta del públic improvisem sobre els estàndards. Per això cada concert és nou», exposa, per afegir que «la improvisació et fa estar en alerta, que no t'adormis. És un valor important, que es transmet en directe i esperem que també arribi dissabte».

El guitarrista ha col·laborat amb el compositor sallentí Carles Cases en diversos projectes: Carles Cases diu Llach, Araguaia, Espirituals... «i n'estic superorgullós. No havia treballat amb una orquestra de corda, en projectes grans, i ha estat una manera de posar-me a prova».



La jazzband de l'escola de música gravarà un disc amb el pianista Emilio Solla



La jazzband impulsada per l'escola de música Mestre Josep Maria Castella de Navàs i l'Escola Municipal de Música de Súria prepara l'enregistrament d'un disc amb el pianista i compositor argentí Emilio Solla, que ha participat en les dues primeres edicions del cicle de concerts d'hivern navassenc. Solla, establert a Nova York i que enguany ha tornat a ser nominat als Grammy (aquest cop com a millor arranjador de Puertos), serà aquest diumenge a Navàs per assajar amb els 35 alumnes de la jazzband. «En aquests dos anys hem muntat temes i ja en tenim vuit a punt», exposa Jordi Pujols, director de l'escola de música de Navàs. Però encara n'hi haurà un altre, el novè, que Solla ha compost especialment per als alumnes de música bagencs: «Espero que diumenge ens arribi», diu Pujols. Del 6 a l'11 de maig, la jazzband anirà d'intercanvi a Mirandola (Itàlia) i la gravació del disc es farà els dies 22, 23 i 24 de maig als estudis Medusa de Barcelona.



La programació



Vicenç Solsona & Jordi Farrés: Dissabte 1 de febrer, a les 19 h, a l'Escola de Música de Navàs

Dos guitarristes mostraran el seu virtuosisme. Tots dos són professors del Taller de Músics de Barcelona, centre especialitzat en jazz i flamenc, especialment conegut en el món de la guitarra; i han col·laborat amb músics de prestigi. Plegats han enregistrat el disc Guitarreando (2015). Assagen regularment i ofereixen un ampli repertori d'estàndards de jazz i temes propis.

Guillermo Calliero & Federico Mazzanti: Diumenge 9 de febrer, a les 18.30 h, al Casal Sant Genís

Els artistes argentins fusionen el jazz amb la música tradicional sud-americana: el tango, la bossa o la samba. Calliero és un virtuós trompetista que ha participat en els millors festivals de jazz de Catalunya i l'Estat espanyol. Ha enregistrat més de 300 discos. I el pianista Mazzanti ha col·laborat en formacions com la Porteña Jazz Band i la Barcelona Jazz Orquestra. Actuaran amb la jazzband de l'escola de música local.

Duo Guillamí: Dissabte 15 de febrer, a les 19 h, a l'Escola de Música de Navàs

Amb motiu del 250è aniversari de Beethoven, el duo manresà, format per Pep Pérez al piano i Alfred Cots al violí, interpretarà la Sonata núm. 10, Op. 96 de Beethoven i la Sonata núm. 1, Op. 13 de Fauré. El duo Guillamí ja va actuar en format trio en la primera edició del cicle de concerts.