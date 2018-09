ICL trenca l'acord de futur amb AkzoNobel per vendre la sal produïda al Bages

La multinacional ICL, propietària de les mines del Bages, ha trencat el seu acord amb la companyia química holandesa AkzoNobel per vendre a llarg termini la sal d'alta qualitat extreta a les instal·lacions que explota a la comarca. Així consta en els estats financers del primer semestre d'aquest any de la multinacional israeliana Israel Chemicals Limited (ICL).

En aquest document, ICL especifica que el pacte es va trencar amb efectes des de l'"1 de juliol del 2018", atès que AkzoNobel no va arribar a complir "certa condició prèvia", que la companyia no especifica al·legant la "confidencialitat" de l'acord, segons han explicat fonts de l'empresa a Regió7. "Atès que aquest precedent de condició no es va complir en la data acordada, l'empresa va informar formalment a AkzoNobel que l'acord havia de considerar-se automàticament cancel·lat una vegada que va vèncer el termini", assegura ICL en aquesta informació remesa a la borsa.

De tota manera, ICL revela que continuarà subministrant sal a AkzoNobel durant els dos pròxims anys "d'acord amb els acords de subministrament, que segueixen vigents". En aquests moments, les dues companyies estan iniciant un procés d'arbitratge, ja que la multinacional holandesa va qüestionar el trencament de l'acord, segons el document, al qual ha tingut accés aquest diari.

Fonts de la companyia minera han assegurat a Regió7 que el trencament de l'acord comercial no està tenint cap impacte sobre el dia a dia de la companyia i que no afectarà en el futur la producció ni tindrà incidència en els llocs de treball. Al si de l'empresa s'assegura que no hi ha "preocupació" per aquest trencament, i que no hi ha "cap dubte" sobre el futur del projecte miner a la comarca ni sobre el compliments dels compromisos adquirits per la companyia.

Al juliol del 2014, ICL Iberia, filial espanyola de la multinacional israeliana ICL, va anunciar un acord amb AkzoNobel pel qual la primera es comprometia a facilitar a aquesta multinacional holandesa una producció anual d'1,5 milions de tones de sal vacuum d'alta qualitat perquè s'encarregués de la seva comercialització.

Fonts d'ICL Iberia han assegurat a Efe que l'empresa està buscant "alternatives comercials" a AkzoNobel per a quan es compleixin aquests dos anys de subministrament garantits a la companyia holandesa i han assegurat que la companyia segueix contemplant la construcció d'una segona planta de sal al Bages. La companyia assegura estar convençuda que "es trobarà una solució" en el termini d'aquests dos anys per garantir la continuïtat del projecte d'explotació.

La sal és un residu que es genera a l'extreure la potassa i, amb aquest acord, ICL garantia que podria donar una sortida comercial a tota aquesta sal en lloc d'abocar-la a un abocador.

En trencar-se ese acord, fonts del sector consultades per Efe han posat en dubte que ICL sigui capaç de comercialitzar per si mateixa aquestes 1,5 milions de tones de sal pactades a l'any amb AkzoNobel i s'han mostrat preocupades per les conseqüències mediambientals que puguin derivar-se'n.

Precisament ahir, la Comissió de Política Territorial de Catalunya va emetre l'últim informe favorable que permetrà l'aprovació definitiva del pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages per part del conseller de Territori, Damià Calvet.

Aquest informe preveu l'ampliació del dipòsit salí del Fusteret, ubicat a Súria (Bages), en 15,16 hectàrees, fins a les 48,30.