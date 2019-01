Amazon, Apple i Google, les marques més valuoses del món

Amazon es manté com la marca més valuosa de tot el món

Zara i Santander són les úniques marques espanyoles que figuren entre les 100 més valuoses del món, segons el rànquing Global 500, elaborat per Brand Finance, que torna a situar en les tres primeres posicions a les nord-americanes Amazon, Apple i Google, mentre que cap marca europea aconsegueix entrar en els deu primers llocs del llistat.

En el cas de Zara, la marca del Grup Inditex ha baixat en l'última edició del rànquing fins al lloc 92 des del 81 de l'any passat, tot i que el seu valor estimat hagi augmentat un 5,6%, fins als 18.424 milions de dòlars (16.214 milions d'euros).

Per la seva banda, Santander baixa tres posicions, fins al lloc 96 del rànquing, amb un valor estimat de 17.449 milions de dòlars (15.356 milions d'euros), un 7,7% més que el 2018.

Fora del 'top 100' hi figuren sis marques espanyoles, incloent-hi BBVA, que se situa en el lloc 167, enfront del 131 de l'any passat; Movistar, en el 170, enfront del 135 del 2018; El Corte Inglés, que puja al lloc 361 des del 439; Repsol, en el lloc 468, enfront del 448 del 2018; CaixaBank, que entra en el llistat en la posició 472, mentre Iberdrola se situa en el lloc 487, enfront del 474 d'un any abans.

"És molt digne el comportament demostrat per les marques espanyoles en el nostre context. Malgrat haver experimentat una lleugera caiguda en general de posicions, segueixen demostrant una gran fortalesa internacional", ha declarat Teresa de Lemus, directora gerent de Brand Finance Espanya.

L'índex 'Global 500' classifica les marques pel seu valor econòmic i també calcula aquelles que són més 'poderoses', com es defineix a les companyies el valor empresarial de les quals es veu més positivament impactat per la fortalesa de la seva marca.



Pablo Isla i Carlos Torres, entre els executius més reconeguts

D'altra banda, Pablo Isla, president d'Inditex, i Carlos Torres, president de BBVA, són els únics executius espanyols que apareixen en la classificació dels 100 directius més reconeguts a nivell global i que lidera Jeff Bezos, fundador i conseller delegat d'Amazon.

En concret, Pablo Isla figura en el lloc 77 del llistat, amb una puntuació de 43,5, mentre que Carlos Torres se situa en la posició 98, amb una puntuació de 41,2.

"Aquest any a més, no només les marques espanyoles són reconegudes internacionalment, sinó també els seus dirigents. Pablo Isla i Carlos Torres, presidents de dos de les nostres marques més valuoses, Inditex i BBVA respectivament, figuren en el nostre rànquing dels CEOs més reconeguts del món", destaca Teresa de Lemus.

Al capdavant del llistat dedicat als executius més reconeguts mundialment, Jeff Bezos aconsegueix una puntuació de 72,4, per davant del president de la japonesa Toyota, Akio Toyoda, amb una puntuació de 71,6, i de Bernard Arnault, conseller delegat de l'empresa francesa de marques de luxe LVMH, amb una valoració de 68,4.



Amazon, Apple i Google repeteixen al capdavant del rànquing

Amb una valoració de 187.905 milions de dòlars (165.366 milions d'euros), un 24,6% més que l'any passat, Amazon repeteix com la marca més valuosa de tot el món, per davant d'Apple, el valor de marca de la qual s'estima en 153.634 milions de dòlars (135.197 milions d'euros), un 5% més que el 2018, així com de Google, la valoració del qual va créixer un 18,1%, fins als 142.755 milions de dòlars (125.623 milions d'euros).

Microsoft, amb una revaloració del 47,4%, fins als 119.595 milions de dòlars (105.230 milions d'euros), guanya dos llocs en la present edició, situant-se en quarta posició mundial, desbancant així la sud-coreana Samsung, que baixa al cinquè lloc amb un valor de 91.282 milions de dòlars (80.324 milions d'euros), així com l'operadora nord-americana AT&T, que perd una posició i se situa sisena, valorada en 87.005 milions de dòlars (76.565 milions d'euros).

La resta de les deu primeres posicions del rànquing corresponen a Facebook, que manté el setè lloc, amb un valor de marca de 83.202 milions de dòlars (73.219 milions d'euros), per davant del banc xinès ICBC, valorat en 79.823 milions de dòlars (70.252 milions d'euros), així com de Verizon, que ocupa el novè lloc amb una valoració de 71.154 (62.620 milions d'euros) i de China Construction Bank, el valor de marca de la qual s'estima en 69.742 milions de dòlars (61.379 milions d'euros).

D'aquesta manera, l'alemanya Mercedes-Benz figura com la primera marca europea per valor de mercat, amb 60.355 milions de dòlars (53.113 milions d'euros), un 25,9% més que l'any passat, que permeten a la companyia automobilística ocupar la tretzena posició, el mateix lloc que en l'edició anterior.