Aquest dimarts es registrarà un nou rècord en el preu de la llum al mercat a l’engròs (el denominat ‘pool’) ja que pujarà fins als 90,95 euros el megawatt-hora, el segon preu més alt de l’any, després del registrat el 8 de gener (94,99 euros) pels efectes de la tempesta ‘Filomena’, i el novè més alt de la seva història, segons els registres de l’Operador del Mercat Ibèric (OMIE).

A falta de conèixer com acaba el mes, en els primers quinze dies de juny el preu de l’electricitat s’ha situat al voltant dels 81 euros de mitjana, un 36% més que els 59 euros que marcava la primera quinzena del mes de maig. Unes xifres extraordinàries que es deuen, a priori, a l’alça del preu del gas als mercats internacionals i a l’auge del preu del CO2, que ha anat incrementant els preus de la llum durant els últims mesos sense límit.

Esquema de les noves tarifes de la llum

L'alt preu de l'electricitat en el que va de juny es produeix en un mes en què ha tingut lloc també l'entrada en vigor del nou esquema per períodes horaris. Així, els preus dels peatges i càrrecs són diferents entre els períodes horaris, tant de potència com d'energia.

En el cas de la potència de dilluns a divendres en els dies laborables la 'vall' anirà de les 00.00 hores a les 07.00 hores, mentre que la 'punta' serà de 08.00 hores a les 24.00 hores. En el cas dels caps de setmana i festius, el terme potencia serà 'vall' tot el dia.

Pel que fa al consum, es fixen tres trams horaris: 'punta', 'pla' i 'vall'. El període 'punta', en el qual el cost dels peatges i els càrrecs serà més alt, està comprès entre les 10.00 i les 14.00 hores i les 18.00 i 22.00 hores; el tram 'pla', amb un cost intermedi, se situa entre les 08.00 i les 10.00 hores, les 14.00 i les 18.00 hores i entre les 22.00 i 00.00 hores; i la tarifa 'vall', la més barata de les tres, se situa entre mitjanit i les vuit del matí i s'aplica durant totes les hores dels caps de setmana i festius.

Aquest dilluns, el moment més costós del dia per als consumidors acollits al PVPC va tenir lloc des de les 20.00 fins a les 21.00 hores, amb un preu de 0,25383 euros per kWh. El preu mitjà del dia va ser de 0,16 euros per kWh i el més barat ha estat en 'vall' de 0,112 euros per kWh, de les 02.00 a les 03.00 hores.