El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destina 1.573.000 euros a la subvenció de 143 contractes en pràctiques per a joves durant sis mesos en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de la Catalunya Central, dins del Programa de Garantia Juvenil, finançat pel Fons Social Europeu.

Concretament, el SOC possibilita la contractació de 96 joves en ajuntaments, 18 joves a consells comarcals i 29 joves a entitats sense ànim de lucre del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i l’Anoia.

Quant a la resta de la demarcació de Barcelona, el SOC subvenciona 669 contractes en pràctiques per a joves, dels quals 364 a ajuntaments, 54 a consells comarcals i 251 a entitats sense ànim de lucre. En aquest cas hi destina 7.359.000 euros.

Les entitats locals i socials subvencionades pel SOC han de formalitzar els contractes com a molt tard el dia 30 de setembre del 2021 i encara queden places sense cobrir. Les persones joves interessades es poden dirigir a qualsevol Oficina de Treball de la Generalitat per conèixer les ofertes de feina i sol·licitar registrar-se en el procés de selecció.

Els requisits per optar a un dels contractes en pràctiques són: tenir menys de 30 anys, disposar d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o d’un certificat de professionalitat, així com estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil i com a demandant d’ocupació al SOC. Les persones que hagin participat en la convocatòria del 2019 i del 2020 no podran participar en la d’aquest any.

A tot Catalunya, el SOC destina a aquest programa 16.445.000 euros, que permeten la subvenció de 1.495 contractes en pràctiques per a joves a un total de 634 ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre.

La convocatòria anual del programa «Joves en pràctiques» té com a objectiu el foment de la contractació a joves per tal de millorar la seva ocupabilitat.