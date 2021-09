Mobilització, augment de l’ambició i solucions innovadores són els tres eixos de treball assenyalats per les Nacions Unides per impulsar els ODS a partir del 2020, any que marca l’inici de la que l’organització ha declarat la ‘Dècada d’Acció’. L’ONU considera que per aconseguir l’Agenda 2030 és necessari que tothom la conegui i prengui consciència de la importància del seu impacte en aquesta, i actualment tres de cada quatre ciutadans (el 74%) a escala mundial –fins a un 80% en el cas dels espanyols– afirma haver sentit parlar dels ODS, una dada que, malgrat ser bastant positiva, no resulta suficient tenint en compte l’ambiciós de les metes marcades, per això la importància de la mobilització.

La Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, ena la seva publicació ‘ODS Any 5, El lideratge col·lectiu a l’Agenda 2030: una dècada per a l’acció’, assenyala que per donar a conèixer i conscienciar de la importància de l’Agenda 2030 és fonamental que els ODS s’integrin a les agendes polítiques de tots els països i a les estratègies empresarials, impulsant accions de comunicació amb narratives innovadores o connectant moviments socials per crear forces de canvi.

En concret, apunta que el lideratge empresarial és essencial per aconseguir els objectius dirigits a erradicar la pobresa i afavorir un desenvolupament sostenible i igualitari, que requereixen la implicació de tots, ja que a través de les empreses es pot arribar a la població general.

Tal com indica la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, només a Espanya hi ha entorn de 2.860.755 empreses que ocupen 15.532.951 persones, fet que suposa entorn d’un 33% de la població total del país. Les companyies impacten sobre totes aquestes persones de forma directa, i també en tots els seus grups d’interès i en el conjunt de la població a través dels seus productes, serveis o accions de màrqueting i comunicació.

El director de la Càtedra Lideratges i de l’Observatori dels ODS d’ESADE, Àngel Castiñeira, ha recalcat el concepte d’«empreses ciutadanes», és a dir, «organitzacions amb capacitat per apoderar comunitats, traslladar bones pràctiques susceptibles d’incorporar-se en els entorns familiars i associatius i, en definitiva, liderar i accelerar el canvi cap a economies i societats verdes». «Hi ha una primera tasca de formació, informació, comunicació i report que totes les empreses haurien de realitzar en relació amb els seus grups d’interès interns: això inclou empleats, junta de govern, directors executius, líders sèniors i accionistes. En paral·lel a aquesta tasca, les empreses es deuen també als seus grups d’interès ‘externs’ que inclouen tota la seva cadena valor: proveïdors, distribuïdors, clients i inversors. I per descomptat, també a les comunitats en les quals operen, els reguladors i governs i la societat civil en general», ha explicat.

Gràcies al coneixement, la tecnologia, la fortalesa financera i la capacitat d’innovació, anticipació i transformació en matèries com l’eficiència i l’estalvi energètics, el reciclatge de residus, la gestió de l’aigua, la reducció de l’empremta de carboni, la generació d’energia renovable o la cura de la biodiversitat, per exemple, algunes empreses poden exercir un fort lideratge responsable en sostenibilitat i la creació d’aliances i les col·laboracions de diversos tipus: publicoprivades, privades-no lucratives, entre d’altres.