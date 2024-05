La presència de directives al consell de les empreses de l'Ibex 35 arriba per primer cop al 40% el 2023

La presència de directives al consell d'administració de les empreses de l'Ibex 35 va arribar per primer cop al 40% el 2023, segons dades basades en els informes anuals de govern corporatiu de les societats que ha publicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous. En el conjunt d'empreses cotitzades, el percentatge de dones amb seients al màxim òrgan de govern empresarial va ser menor, del 34,5%, registrant un increment de 2,6 punts en relació al 2022 (31,87%). Amb tot, la presència va continuar sent més reduïda en els llocs d'alta direcció on es va assolir el 23,07% i encara més en el cas de les conselleres executives (8,9%).

Si bé les empreses de l'Ibex tenen més percentatge de dones en llocs d'alta direcció (24,7%) que la mitjana, la diferència és negativa en el cas de les conselleres executives. De les 35 empreses amb més cotització, només 4 tenen com a màxim executiu una dona (7,14%).

Es considera alta direcció aquells llocs que depenguin directament del consell o del primer executiu de la companyia i, en tot cas, l'auditori intern.

En general, 42 de les 117 societats cotitzades van arribar a l'objectiu del 40%, fet que suposa un 27% més que el 2022, segons les dades del supervisor dels mercats espanyols. La CNMV assegura que caldria nomenar 64 conselleres més perquè les 75 empreses que encara no compleixen l'objectiu arribessin al 40% marcat el 2020 pel codi de bon govern. Aquest objectiu passarà a ser un imperatiu legal quan entri en vigor la llei de paritat estatal.

"La CNMV considera que l'evolució és positiva, encara que les companyies cotitzades han de continuar els seus esforços i accelerar la incorporació de dones als llocs de més responsabilitat per complir amb les recomanacions i preparar-se per al projecte de llei", apunta el supervisor en un comunicat.

Segons l'organisme, les dades mostren "certa dispersió" per grups. Així, quant al percentatge de conselleres, les empreses de l'índex borsari l'Ibex-35 es van situar més de 5 punts percentuals per sobre de la mitjana del sector de cotitzades (34,5%). En aquesta mitjana, se situen les societats de més de 500 milions d'euros de capitalització, i per sota la resta, amb un 28,94%, malgrat haver augmentat gairebé 3 punts percentuals respecte de l'exercici anterior.

Per categories, continua augmentant la presència de dones al grup dels independents, on ja són majoria amb un 51,26 % el 2023, davant el 47,57% el 2022. Segons la CNMV, el 70,04% de totes les conselleres són independents. A continuació, hi ha les conselleres dominicals (24,60%). Per contra, malgrat el creixement experimentat de dos punts percentuals respecte al 2022, destaca l'escàs nombre de conselleres executives, el pes del qual se situa en el 8,9%.

De la mateixa manera que en la mitjana general, també en alta direcció hi ha més presència femenina en les empreses de l'Ibex 35. Així doncs, a finals de 2023 ascendia a un 24,74% (23,2% el 2022). A les empreses de més de 500 milions de capitalització la xifra va ser del 22,57% (20,20% el 2022) i el 21,15% (21,05% el 2022) en les de menys de 500 milions.