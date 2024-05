Criteria es convertirà en primer accionista de Colonial en el marc d'una ampliació de capital de 622 milions

Criteria Caixa esdevindrà l'accionista principal de la firma immobiliària Colonial en el marc d'una ampliació de capital de 622 milions d'euros. Les dues entitats han assolit un acord aquest dijous pel qual Criteria s'ha compromès a subscriure i desemborsar 87,7 milions de noves accions de Colonial a un preu unitari de 7,1 euros, 2,5 de valor nominal unitari i uns 4,6 de prima d'emissió unitària.

Criteria també tindrà dret a rebre un nombre d'accions addicionals de Colonial en funció del pagament del dividend que se sotmetrà a la Junta General Ordinària de Colonial del 12 de juny. Un cop adquirides les accions, Criteria tindrà un 17% de la companyia immobiliària i dos consellers al seu Consell d'Administració.

Segons la nota remesa per Criteria Caixa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNVM), l'operació ha estat aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de Colonial i té el suport dels accionistes de la firma amb representació en aquest òrgan.

Així doncs, després d'aquesta operació el hòlding del banc d'origen català serà el primer accionista "lleugerament per sobre" del fons del govern qatarià QIA que tindrà entre un 16% i un 17%. A continuació, hi haurà el grup mexicà Finaccess, amb entre un 12% i un 13%; la família Puig, amb un 6% o 7% i el grup Santo Domingo amb al voltant d'un 6%.

El preu pactat a l'operació suposa una prima del 22% sobre la cotització calculada d'aquesta setmana de Colonial. El consell d'administració de la immobiliària, especialitzada en oficines, ha acollit "amb convenciment, amb suport i sent molt positius" la proposta que haurà de ser ratificada per una junta extraordinària el mes de juny, segons ha afirmat el conseller delegat de la companyia cotitzada, Pere Viñolas, en una roda de premsa extraordinària convocada aquest dijous, tres dies després de la presentació de resultats trimestrals. Les dues parts han firmat un acord d'intencions i ara treballaran en les "formalitats" de l'operació.

"Soci perfecte"

El directiu ha explicat les bondats de l'ampliació de capital que comporta l'augment de participació per part de Criteria, a qui veuen com el "soci perfecte". "L'ampliació de capital permetrà entrar en una nova fase de creació de valor i de gestió proactiva", ha dit Viñolas. Pel que fa als beneficis, es manté l'objectiu de repartir dividends per entre 30 i 32 cèntims l'acció.

El braç inversor de CaixaBank aportarà 350 milions de liquiditat i 272 milions en actius, un 60% dels quals en l'àmbit residencial. Viñolas ha destacat que la presència residencial en la transacció no és "forçat ni artificial, sinó buscat" perquè la immobiliària ho veu un "complement molt útil" al negoci principal de les oficines. Els actius de Criteria procedeixen de la filial InmoCaixa i són tres edificis d'oficines a Madrid i Barcelona, amb més de 20.000 metres quadrats, i cinc edificis d'habitatges de lloguer.

Un nou programa d'inversions

L'operació donada a conèixer aquest dijous "té dues cares": l'ampliació de capital subscrita per Criteria i, l'altra, el llançament del programa d'inversions Alpha X que busca un reposicionament i transformació d'actius.,

El conseller delegat ha destacat que no hi ha deute associat a la transacció i ha subratllat que Colonial es troba en "una posició financera més que correcta", amb abundant disponibilitat de crèdit i sense venciments de deute en els propers 10 anys pels quals no tingui caixa ja disponible. La reducció del deute va acompanyat de les inversions del pla Alpha de 385 milions perquè el període d'inversió serà "en els propers 3 o 4 anys", ha concretat Viñolas.

En concret, les inversions seran en quatre edificis de París, Madrid i Barcelona que sumen més de 100.000 metres quadrats i generaran unes rendes addicionals de 64 milions. A la capital catalana, s'impulsarà la conversió d'un immoble d'oficines de Sancho de Ávila, al 22@.

Lleugera dilució

L'ampliació de capital suposarà una "lleugera dilució" de les participacions anteriors dels accionistes que la socimi ha xifrat en un 4% del valor liquidat per acció. "El que era un 9,95% ara és un 9,60%, o sigui que hi ha una certa dilució, però és obvi que en comparació amb la devolució de la cotització o amb el preu de l'operació continua sent un nivell molt sòlid", ha destacat Viñolas.

Juan José Brugera, president de la firma, ha tancat qualsevol especulació pel que fa a la posició de Viñolas que espera que sigui "durant molts anys l'únic conseller amb caràcter executiu". El hòlding de CaixaBank podrà escollir dos consellers dominicals que ampliaran el total de seients del conseller d'administració a 14.

Pel que fa a la inversió en altres països, la immobiliària ha dit que "no es contempla a curt termini" i que Criteria comparteix l'estratègia actual d'invertir a Espanya i França

Retorn de la seu social

La convocatòria d'una roda de premsa extraordinària per part de la immobiliària catalana aquest matí ha generat especulacions de quin seria el moviment anunciat com ara el retorn de la seu social a Catalunya. "És un tema que sempre està sobre la taula, però no hem pres cap mesura al respecte", ha dit el president de la socimi, Juan José Brugera.

L'anunci també ha arribat tres dies després de saber-se que la immobiliària va tancar el primer trimestre amb un benefici net de 54,5 milions d'euros, un 96% més que el mateix període de l'any passat per la forta activitat comercial, l'alta ocupació d'oficines i l'increment de les rendes. La companyia va augmentar un 6% els ingressos, fins a 95,8 milions d'euros.