Un cotxe s'accidenta a la C-16, a Gironella

Un cotxe ha quedat entravessat al mig de la via a la C-16 aquest dimecres a la nit, segons els Bombers de la Generalitat. El conductor i únic ocupant del turisme, per causes que encara es desconeixen, s'ha accidentat al punt quilomètric 88 de l'Eix Llobregat. Segons els Bombers, que hi han treballat amb dues dotacions, l'ocupant del vehicle n'ha resultat ferit lleu.