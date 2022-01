Amb l'entrada en vigor del bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer a persones d'entre 18 i 35 anys, triar un habitatge es converteix en un repte. Aquest ajut es pot demanar sempre que no s'hagi de pagar més de 600 euros mensuals pel pis o la casa, ampliables a 900.

Els preus varien segons el punt del territori on es busqui un habitatge, però en el cas de la regió central, totes les comarques tenen un preu mitjà inferior a l'establert pel govern central, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Per tant, la recerca d'un habitatge que permeti demanar la subvenció resulta més fàcil a les nostres comarques que en altres indrets de Catalunya.

El Berguedà, la comarca més barata

Si es busca un lloguer assequible, el Berguedà encapçala el rànquing de la Catalunya Central. Durant el tercer trimestre del 2021, el preu mitjà del lloguer va ser de 393,75 euros. Pocs euros per darrere se situa el Solsonès, on el cost mitjà és de 394,17 euros.

En tercer lloc, hi ha l'Alt Urgell, on viure suposa un desemborsament aproximat de 445,24 euros al mes. El Bages se situa per darrere, on el lloguer té un cost de 465,34 euros.

Les comarques citades fins ara se situen per sota de la mitjana de les seves respectives àrees. El preu mitjà de les comarques centrals és de 475,23 euros, mentre que el de l'Alt Pirineu i Aran és de 475,73. Són la tercera i la quarta àrea més barates de les vuit que conformen el territori.

Hi ha quatre comarques catalanes on llogar un pis suposa una quantia inferior que a la regió central. Aquestes són la Ribera d'Ebre (352,02 euros); el Priorat (356,04 euros); el Baix Camps (377,28 euros) i el Pallars Sobirà (378,85 euros).

Les més cares per llogar

L'Anoia (500,20 euros), el Moianès (515,74 euros) i la Cerdanya (583,72 euros) són les comarques de casa nostra més cares per llogar un pis o una casa. Tanmateix, aquestes se situen molt per sota dels punts de Catalunya on el preu del lloguer és més elevat. Els llocs on el cost de viure suposa un import més alt són el Barcelonès (895,07 euros); el Baix Llobregat (796,06 euros) i el Garraf (754 euros).