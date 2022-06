El Consell de Ministres ha aprovat en la seva reunió d’aquest dimarts el rescat de Celsa, per 550 milions d’euros,i de cinc empreses més que sumen un total de 721 milions d’euros amb càrrec al Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques, gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), segons ha informat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en roda de premsa. A més de l’empresa catalana, el Govern central ha autoritzat una ajuda de 40 milions d’euros a Isastur, grup d’empreses especialitzades en projectes ‘clau en mà’, principalment en el sector de l’energia, i Vivanta, especialitzada en salut bucodental; 35 milions d’euros per al grup d’enginyeria i construcció Imasa, i 31 i 25 milions per a les hoteleres Meeting Point i Blue Sea, respectivament.

Són els últims rescats aprovats per l’Executiu central abans que finalitzi el marc europeu que possibilita aquestes ajudes el 30 de juny i se suma a les ja autoritzades per a Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Grupo Abba, Grupo Inversor Hesperia, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea i Grupo Vicinay Marine.

En total, s’han realitzat 30 operacions per valor de més de 3.255 milions d’euros, el 50% dels gairebé 5.370 milions d’euros sol·licitats. Entre les companyies que s’han quedat fora destaca Ezentis i les seves accions a la borsa cauen un 25% després de conèixer que la SEPI ha desestimat la seva petició de rescat de 70 milions d’euros. Aquest rebuig es deu, segons va explicar Ezentis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), al fet que el termini d’al·legacions a l’expedient proposat per la SEPI fa «inviable» que es pugui aprovar abans del 30 de juny. Segons la SEPI, la sol·licitud d’Ezentis «no reuneix certs requisits d’elegibilitat que són necessaris per a l’atorgament de fons».

Mentrestant el cas d’Abengoa es manté «pendent de resolució», segons ha informat la ministra portaveu, tot i que les possibilitats que tiri endavant són mínimes d’acord amb les conclusions de l’informe de la SEPI, en el qual els assessors jurídics i financers dubtaven de la viabilitat de la companyia, així com de la possibilitat que pogués tornar els diners públics. No obstant, en termes estrictament administratius, l’expedient encara no està resolt, a l’espera de les al·legacions de la companyia a aquest informe.

El Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques, dotat amb un total de 10.000 milions d’euros, va ser aprovat pel Govern central el juliol del 2020 amb l’objectiu d’aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional. La pròrroga acordada per la Comissió Europea amplia el camp d’aplicació del marc temporal d’ajudes estatals fins al 30 de juny del 2022.

Rescat a Celsa

El rescat a Celsa és el més gran dels aprovats durant aquest temps per l’Executiu central. En total, 550 milions d’euros, canalitzats a través de la concessió d’un préstec participatiu per import de 280,5 milions d’euros i un altre ordinari de 269,5 milions. Atès que l’import del préstec participatiu és superior a 250 milions d’euros, ha sigut necessària l’autorització de la Comissió Europea abans d’elevar-lo al Consell de Ministres.

Celsa España és un grup netament exportador, ja que destina més del 60% de les vendes de les seves plantes espanyoles a l’exterior, i ha vist com la pandèmia li va generar caigudes en els seus mercats naturals del 25% el 2020, any en què va donar un resultat negatiu de 364 milions d’euros, segons explica el Govern central en un comunicat. A Espanya, la companyia dona feina directament a 4.500 professionals i genera més de 33.000 llocs de treball en total (directes, indirectes i induïts). Així mateix, compta amb una extensa xarxa de proveïdors a Espanya (més de 7.000) i contribueix a