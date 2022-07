«En el futur farà vergonya comprar productes de primera mà». És una de les previsions transmeses aquest dimecres per Miguel Giribet, conseller delegat de la firma Cash Converters a Espanya i Portugal, vaticini embolicat en desig per a una firma que gestiona 75 botigues a Espanya i 6 a Portugal i que està especialitzada en la compra i venda de productes de segona mà. Per a la direcció d’aquesta multinacional australiana (cotitza a la bossa de Sydney i gestiona 700 botigues a nivell mundial), el canvi d’hàbits derivat de la creixent consciència mediambiental dels consumidors de tot el món i també a Espanya convida a pensar en un creixement clar del seu negoci. Segons les previsions de Giribet, Cash Converters duplicarà la seva facturació i multiplicarà l’ebitda per tres en cinc anys a Espanya. El canvi d’hàbits ha animat la firma a afrontar un canvi d’estratègia pública i emprendre una campanya de promoció i la «refundació del propòsit de la companyia», en el que han batejat com a «moviment ‘converters’» per promoure la compravenda de productes de segona mà i prestigiar el seu model de negoci.

Giribet assegura que el 2021 Cash Converters vendrà a les seves botigues 1,7 milions de productes, més uns altres 250.000 a la web, després d’un any pandèmic en què les vendes van caure el 15%. El pes de la venda ‘online’ pujarà en els pròxims tres anys fins al 45% en un context de marges estables, però competència creixent. Cash Converters reivindica que res és més ecològic que l’economia circular que protagonitza i que a la pràctica permet reduir l’impacte dels processos industrials. Giribet assegura que el tiquet mitjà de compra tendeix a augmentar, i corrobora aquesta idea de la bona imatge creixent de comprar productes de segona mà. Diu que el 2020 el tiquet mitjà va augmentar el 40% i que aquesta tendència a comprar productes de més alt valor o qualitativament millors es manté. En molts casos es tracta de productes per vestir tecnològicament la llar. «El nostre objectiu és promoure l’hàbit de comprar productes de segona mà de manera intel·ligent i conscient, aprofitant els avantatges d’estalvi, garanties i devolució existents», ja que, assegura el CEO de Cash Converters, «està sorgint un nou tipus de consumidor preocupat pel medi ambient». La firma es vanta d’haver reconvertit el 2020 un total de tres milions de productes per a la seva revenda i ni més ni menys que 150 quilos de metalls preciosos. Segons càlculs de Wallapop, més d’un terç dels consumidors espanyols confessen que compren productes de segona mà. Fins i tot grans multinacionals com Amazon han apostat per l’eufemisme «recondicionat» per oferir alternatives de consum més assequibles. La Comissió del Mercat de la Competència apunta que el 70% dels consumidors reconeixen que la motivació principal per recórrer a la segona mà és el preu, però un 32% apel·la a un consum més responsable. Firmes com Mil Anuncios han calculat que els productes de segona mà mouen uns 200 milions anuals a Espanya.