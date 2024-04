IFEMA Madrid consolida el seu creixement amb més de 7 milions de benefici el 2023

El president del Comitè Executiu d'Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha presentat aquest dilluns els resultats econòmics i d'activitat de la institució el 2023 amb el president de la Junta Rectora, Ángel Asensio, i el vicepresident executiu, Daniel Martínez. De los Mozos ha mostrat una "gran satisfacció pels resultats obtinguts" en què Ifema consolida la recuperació amb uns beneficis de 7,1 milions d'euros, que representen un augment del 265% respecte de l'any anterior. La facturació va pujar a 177,6 milions d’euros i l’EBITDA va ser de 27,3 milions d’euros.

El president d’Ifema ha assenyalat que "l’any 2022 va ser de recuperació de l’activitat després de la pandèmia, i 2023 ha estat l’any de la consolidació de la dinàmica de creixement, i una millora substancial de generació de recursos".

La diversificació de les línies de negoci ha portat la companyia a acollir al llarg de l'any 2023 un total de 585 esdeveniments, entre els quals van figurar 96 fires i congressos; 4 projectes a l'exterior; 40 esdeveniments culturals i de lleure, i 445 convencions i esdeveniments professionals. El recinte firal va comptar l'any passat amb 33.978 empreses expositores, fet que suposa un 59% més que el 2022, i 3,8 milions de visitants.

De los Mozos ha posat en valor el compliment del pla estratègic, un "full de ruta que -assegura- s'està complint" i sobre el qual se sustenta la digitalització, la sostenibilitat i la internacionalització de l'entitat. De fet, durant l'any passat, el recinte firal ha incrementat la seva expansió internacional amb fires com la d'Arco Lisboa o Motortec Xile, entre d'altres.

El directiu ha remarcat que les dades demostren la fortalesa del negoci d'una institució que té una provada "solvència financera i un endeutament zero".

Previsions 2024

Pel que fa a les previsions per al 2024, De los Mozos ha assegurat que esperen “repassar àmpliament els registres històrics d'Ifema Madrid, amb una estimació d'ingressos rècord el 2024 de 206 milions d'euros, un EBITDA de 28,4 milions i un resultat d’11,3 milions”.

Tot això ha subratllat el president d'Ifema, sumant una xifra d'activitat que superarà els 730 esdeveniments, 38.125 expositors i 4,1 milions de visitants. "Continuem creixent per convertir Ifema Madrid en el referent de congressos i exposicions", ha conclòs.

Líder en congressos internacionals

IFEMA MADRID segueix mantenint el seu posicionament com una de les places capdavanteres per acollir grans congressos i esdeveniments professionals d'organitzadors de tot el món.

Així el sector MICE ha confirmat el 2023 la seva plena recuperació, amb la celebració de 16 convocatòries que han reunit 75.000 assistents, i la tornada a IFEMA MADRID de 5 grans congressos internacionals que han reunit professionals i experts de tot el món, destacant molt particularment ESMO Congress, el congrés mundial més gran sobre investigacions oncològiques que va reunir 33.000 experts i 600 ponents.

Internacionalització

Amb la internacionalització com un dels tres grans objectius del full de ruta del Pla Estratègic, IFEMA MADRID ha fet el 2023 un salt qualitatiu en la seva estratègia d'expansió internacional, amb quatre projectes a l'exterior, i amb la seva participació per primera vegada en l'organització d’una fira consolidada a Amèrica Llatina juntament amb Corferias, organitzador firal líder a Colòmbia, i PAFYC, ESS+ Fira Internacional de Seguretat de Colòmbia, sota el segell powered by SICUR, la gran fira espanyola de seguretat.

Amb això ha mantingut els seus projectes internacionals ARCOlisboa celebrada al maig; Motortec Chile, al setembre, i Salón Look Madrid-Santiago, al novembre, aquestes dues darreres organitzades en col·laboració amb Espacio Riesco a la ciutat de Santiago de Xile.

Diversificació

La gran novetat del projecte Christmas by STARLITE va posar el colofó a un 2023 que va aconseguir reunir prop d'1,2 milions de visitants al voltant dels 40 diferents esdeveniments de la seva programació d'oci, concerts i festivals que va albergar IFEMA MADRID a les seves instal·lacions.

Digitalització

En el marc de la seva estratègia de transformació digital, durant el 2023 IFEMA MADRID ha continuat impulsant la plataforma LIVEConnect com a eina clau per potenciar l'experiència d'expositors i visitants a les seves fires i esdeveniments, amb uns registres de 290.583 usuaris visitants actius, 109.223 contactes establerts, 7.827 productes presentats i 6.360 trobades i activitats creades.

Així mateix, la web d'IFEMA MADRID s'ha consolidat com a principal eina d'informació, contractació, acreditació i gestió d'entrades, amb més de 13,7 milions d'usuaris, més de 20,8 milions de sessions i més de 45,4 milions de pàgines vistes al llarg de l’any.

Inversions

En un procés d'implementació del Pla Estratègic, així com de transformació com el que està fent IFEMA MADRID a partir de la diversificació, internacionalització i digitalització del negoci, el 2023 s'han dut a terme una bateria d'inversions per valor d'11 milions d'euros, entre les quals destaquen aplicacions tecnològiques com plataformes digitals, implantació CRM, xarxa IoT i Red Lora, Web 3.0.

Sostenibilitat

Finalment, cal destacar igualment el compromís amb la sostenibilitat d'IFEMA MADRID amb l'objectiu de mitigar l'impacte de la seva activitat i assolir l'objectiu d'emissions 0. En aquest sentit, el 2023 s'ha aconseguit avançar en diversos èxits ambientals com ara la reducció de la ràtio d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (petjada de carboni) un 90,3% en els darrers 7 anys en els espais 1-2.; del consum elèctric un 27,2% respecte a l'any 2018; de la ràtio de consum gas natural un 42,4% respecte a l'any 2018; de la ràtio de consum d'aigua potable total un 33,7% respecte a l'any 2018; de la ràtio de consum de paper un 77,3% respecte a l'any 2018; i de la ràtio de generació de residus un 63,9% respecte a l'any 2018.

Així mateix, el 2023 s'ha aconseguit reciclar el 79,1% de tots els residus que s'hi generen; i per quart any consecutiu, s'ha aconseguit un consum elèctric a totes les instal·lacions 100% d'origen renovable certificat; un consum del 100% de la moqueta reciclable, i s'ha aconseguit per quart any consecutiu, la certificació “Calculo i redueixo” de MITERD de la petjada de carboni en els espais 1 i 2 de la institució.