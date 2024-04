Interrompuda la circulació ferroviària entre Manlleu i Ripoll per un arbre caigut a la via

La circulació ferroviària es troba tallada entre Manlleu i Ripoll per un arbre caigut a la via, segons han informat Adif i Renfe. Aquesta incidència afecta la línia R3, que connecta l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà. Renfe està gestionant un servei d'autobusos per fer el servei per carretera en el tram afectat.