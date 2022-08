La CEOE reclama al govern espanyol que no prengui mesures que "generin confusió i desconcert", coincidint amb el primer dia amb el pla de xoc per reduir el consum d'energia en vigor, que té com a mesura estrella el límit de la temperatura a 27 graus en interiors i l'apagada obligatòria d'aparadors a les 22h00. En un comunicat, la patronal exigeix més diàleg amb els sectors empresarials afectats pel pla per reduir energia i lamenta que no se'ls hagi tingut en compte "en el disseny d'unes polítiques que tenen un enorme impacte en la seva activitat i en els seus costos, especialment en la indústria".

Relacionades Empresariado y comerciantes reclaman excepciones al plan de choque energético