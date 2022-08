La cèntrica sabateria Marlo’s del carrer Guimerà de Manresa tanca avui després d’una presència a la ciutat de més de vint anys. La decisió de la cadena podria ser deguda a l’extinció del contracte de lloguer. Aquest diari s’ha posat en contacte amb la central de Marlo’s per saber els motius del tancament però no ha estat possible parlar-hi.

La cadena té una dotzena de botigues a Catalunya i, segons ha pogut saber aquest diari, és possible que torni a obrir un establiment a la ciutat més endavant en una altra ubicació.