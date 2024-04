Les multinacionals facturen 132.892 milions d'euros a Catalunya el 2021, el 30,4% del volum total

Les filials d’empreses estrangeres establertes a Catalunya van generar el 2021 una facturació de 132.893 milions d’euros, el 30,4% del volum total al país, segons dades publicades aquest dilluns per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En total, Catalunya compta amb 7.355 empreses estrangeres, un 1,3% del total, que donen feina a 471.707 persones (18,2% del total) i generen un valor afegit brut de 32.524 milions d’euros. Les multinacionals de matriu alemanya són les que més valor afegit generen a Catalunya, amb 6.086 milions d’euros, i també les que més ocupació ofereixen, amb 78.468 llocs de feina el 2021. La majoria de filials estrangeres són del sector serveis (45,9%), seguit del comerç (36,3%) i la indústria (17,8%).

Segons les dades d’Idescat, les empreses amb matriu a Alemanya lideren el rànquing sobre el valor afegit que generen a Catalunya, seguides de les de França (4.529 milions) i les dels Estats Units, Luxemburg, el Regne Unit i Itàlia.

Pel que fa als ocupats, les alemanyes donen feina a 78.468 persones, mentre que les filials de França, ho fan a 75.900 persones. Les segueixen les companyies amb origen als Estats Units, amb 57.124 treballadors, les de Luxemburg (46.281) i les del Regne Unit (44.703).

Les filials del sector serveis també són les que ocupen més persones (230.207, que representen el 48,8% del total), seguides de les de la indústria (133.918 persones i 28,4%) i, en darrer lloc, les del comerç (107.583 persones i 22,8%).

En canvi, si es mira per volum de negoci, el 44,5% prové de les filials del sector industrial, amb 59.107 milions d’euros, mentre que el comerç és del 35,5% i el 20% són serveis.

Pel que fa al VAB, les filials del sector industrial són les que en generen més (39,6%), seguides de les del sector serveis (38,2%) i les del comerç (22,2%).

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya assoleixen una quota més elevada sobre el total d’empreses d’aquest sector, tant en el volum de negoci (38% del total del sector), com en el nombre de persones ocupades (26,9%) i en el VAB generat (35,8%). Per branques d’activitat, destaquen les filials de fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, que representen el 89,5% del volum de negoci d’aquesta branca.

El comerç és el segon sector amb més presència de filials estrangeres en el total d’empreses d’aquest sector a Catalunya, amb una participació del volum de negoci del 28,5%, del 18,9% dels ocupats i del 27,9% del total del VAB generat per aquest sector.

La majoria de les filials estrangeres a Catalunya són empreses amb 250 ocupats o més, ja que representen el 41,5% de les multinacionals al país.