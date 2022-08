El pla industrial de la cervesera Mahou San Miguel passa per destinar aquest any gairebé 15 milions d’euros a tres dels seus centres de producció. Les plantes beneficiades són les de Lleida (que s’emporta pràcticament la meitat d’aquesta quantitat), Burgos i Còrdova, i la idea, segons els comunicats on així ho anuncia, és «assegurar la seva sostenibilitat i competitivitat futures». D’aquesta manera, la companyia preveu destinar aquests recursos a projectes vinculats amb l’eficiència energètica, la circularitat dels envasos i la digitalització. I fer-ho, «malgrat la complexitat de l’entorn econòmic actual del país, marcat per la inestabilitat i les tensions a la cadena de subministrament».

Relacionades Mahou cifra en 262 millones su impacto en Catalunya