El principal objectiu de la tecnològica xinesa Huawei ha de ser la supervivència durant els pròxims tres anys davant les perspectives d’una recessió econòmica global, va assegurar el fundador de la companyia, Ren Zhengfei. En un article publicat en la intranet de la firma i citat posteriorment pel portal de notícies econòmiques ‘Yicai’, l’executiu va demanar «canviar al mode supervivència el 2023 o fins i tot fins al 2025».

Per a això, Ren va reclamar un canvi d’enfocament en l’estratègia corporativa, passant de centrar-lo en l’escalabilitat de les vendes a fer-ho en la recerca del benefici i del flux de caixa. El fundador de Huawei va avançar que la companyia reduirà o fins i tot tancarà línies de negoci no prioritàries i que reduirà llocs d’ocupació a la seva seu central de Shenzhen, al sud-est de la Xina.

Desfer-se de les il·lusions

«Encara és incert si podrem fer un pas endavant durant aquest període. [...] Hem de desfer-nos de totes les il·lusions, especialment pel que fa als pronòstics de negoci», va afegir.

En els últims anys, Huawei s’ha vist afectada per les restriccions imposades pel Govern nord-americà –que la considera un perill per a la seguretat nacional per suposats vincles amb la intel·ligència xinesa– i per l’impacte de la pandèmia de la covid-19. El 2021, la facturació va caure un 28,5% respecte a l’exercici anterior.