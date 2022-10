Matadepera, amb 22.806 euros; Sant Just Desvern, amb 21.510; i Sant Cugat del Vallès, amb 21.304, van ser els municipis catalans amb una renda anual mitjana per habitant més elevada l’any 2020. Així ho indiquen les xifres publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, que destaquen que a Catalunya el 49,1% dels municipis estan entre el 25% més rics de l’Estat. En concret, entre les 10 ciutats més riques de l’Estat n’hi ha quatre de la demarcació de Barcelona. A banda de les anteriors, també hi ha Alella, amb 20.913 euros de renda mitjana anual. La resta de posicions les ocupen municipis de Madrid i un de Biscaia. La localitat amb més renda mitjana anual de l’Estat per habitant és Pozuelo de Alarcón, amb 26.009 euros. De Catalunya, entre els més rics de l’Estat també hi ha Tiana, amb 19.630 euros; Cabrils, amb 19.516 euros; Cabrera de Mar, amb 19.249 euros i Sant Vicenç de Montalt, amb 18.816 euros.