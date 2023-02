Sant Joan acull la presentació de l'Oficina Accelera Pime al Bages

El CIO de Cal Gallifa va acollir dimarts la presentació de l'Oficina Accelera Pime (OAP) al Bages. Es tracta d'una oficina destinada prioritàriament a autònoms i pimes de poblacions de menys de 20.000 habitants. Durant la presentació, Albert Torras, tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, va explicar que "el principal objectiu és arribar a les empreses de les poblacions de menys 20.000 habitants, que suposen més del 80% del territori de la província de Barcelona".

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, va detallar que el nou equipament serà una oficina que ajudarà a "la promoció per a comerços i petites empreses és molt important per a nosaltres, ja que són el motor principal del teixit empresarial i comercial de Sant Joan de Vilatorrada. Estem molt agraïts que es vingui a presentar-ho aquí a Sant Joan de Vilatorrada i vetllarem per seguir treballant plegats amb l'OAP segons les necessitats dels autònoms i pimes del nostre municipi".

Esther Boixader, assessora tecnològica de l’OAP Rural del Bages, per la seva banda, va detallar com l'oficina orientarà les persones autònomes i pimes en accions com són tramitar el bo digital.

En total, hi haurà 11 oficines Accelera Pime per tota la província de Barcelona. Les sessions individuals d'assesorament es duran a terme a través de la seu de PIMEC de Manresa, situada al Palau Firal. Segons els responsables del nou equipament, l'Ajuntament i el CIO faran també la derivació corresponent a l'OAP per a qualsevol necessitat que tinguin les empreses del municipi i hi haurà col•laboració constant amb l'Oficina Accelera Pime per dur a terme activitats d'interès per autònoms i pimes de Sant Joan de Vilatorrada.