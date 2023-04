L’empresa familiar Texia, fundada el 1917 al Poblenou de Barcelona i establerta a Monistrol de Montserrat el 1980, va facturar l’any passat 20,5 milions d’euros, un augment del 62% respecte de l’exercici del 2021 i aquest any preveu arribar a 24 milions. L’objectiu de l’empresa és mantenir el creixement, assegura Marcos Guasch, conseller delegat i director financer de Texia, que afirma que en aquests moments la companyia és «entre les primeres empreses del Bages, sobretot gràcies a la reconversió de la moda cap al món del luxe. Ens ha permès créixer en producte propi, que és la clau de tot plegat».

Amb una plantilla de 90 treballadors i orientada a la fabricació de productes tèxtils per al sector horeca (hotels, restaurants i cafeteries) de luxe i aerolínies, i amb una tecnologia patentada que permet treballar sense costures (Seamless), comercialitza els seus productes amb les marques Roll Drap, des del 1995, i My Drap, des del 2008. A més, aquest any ha tancat l’adquisició d’Athos, companyia d’Alcoi especialitzada en la fabricació de tovallons i estovalles tèxtils amb cosits d’alta qualitat i fets a mida per a restaurants, per disposar de tot el canal, una de les seves apostes per enfocar-se al mercat client. Guasch assegura que l’adquisició «ens permet ampliar el ventall de productes i sinergiar molt a nivell de canal». I també està renovant maquinària.

D’altra banda, el conseller delegat assegura que la moda va perdent pes en la seva producció, actualment se situa entre un 10% i un 15%, ja que «la realitat és que la tendència del mercat ens porta cap al nostre producte i la nostra marca. I el més important és la cadena de valor, però encara més important que això és que qualsevol desenvolupament tecnològic que facis sobre el producte té un retorn. O sigui, el pots portar al mercat immediatament».

L’altre repte de Texia, que tira endavant en col·laboració amb la companyia Epson, és fer evolucionar la tecnologia d’estampació digital pigmentària i estendre-la a tots els seus productes, però, a més, exportar la tecnologia. I aquesta orientació fa possible millorar la sostenibilitat de la producció assegura Guasch, que explica que «la màquina desenvolupada a Epson permet reduir la petjada hídrica i, a més del pigment, injectar emulsions d’alta viscositat. És previst que el mes de juny es presenti a l’ITMA, la fira de maquinària tèxtil de Milà. La idea d’Epson és fer les proves industrials aquí. Tenim l’exclusiva del nostre producte desenvolupat de la rotativa per digital, i només pot subministrar-nos aquest consumible a nosaltres. Estem en fase beta, però la idea és aconseguir la impressió digital com a mínim en les partides curtes i mitjanes, perquè aquesta impressió és lenta, més que la rotativa, i les grans partides, per a les companyies aèries, fer-les amb la rotativa».

Sostenibilitat

Guasch incideix en l’aspiració interna de la sostenibilitat. «Tenim la certificació de mediambiental la ISO 14.001 per complir la legalitat. I això vol dir intentar anar a energies netes, treballar amb electricitat. També amb gas, però reduir-ne el consum a través de processos menys intensius. Després hi ha el procés de producció, en què fem servir molta aigua, i intentem reduir-la amb la digital. I finalment hi ha el producte, amb el tipus de packaging, fibres, lli, cotó, cotons regenerats, o sigui, el producte consisteix a mantenir-ho tot sostenible. Quan fas un vertical, ho has de cuidar tot de la mateixa manera».

El seu gran competidor és la Xina però Guash assegura que «nosaltres hem de ser competitius a nivell de sostenibilitat, tenir presència en fires, presentar noves col·leccions... Treballem amb cotó, amb compostables. Perquè un producte sigui biodegradable, ha de tenir almenys un 90% que sigui biodegradable. El sistema que volem implantar el que fa és biodegradar i no haver de rentar».

Les fites

La fita més destacable per a aquest any per a Guasch és la potenciació del mercat nord-americà, on van aterrar l’any 2018 amb una filial de My Drap a Mont-real, Canadà. I la idea és «intentar fer les grans produccions amb la rotativa i les petites amb la digital. Nosaltres exportem a la filial a Estats Units la màquina, en lloc d’exportar el producte. Es tracta d’una sala blanca, i la inversió és digital, sense depuradora d’aigua, només amb electricitat. El nostre mercat és el món».

També, encarar el rumb del negoci cap al client-mercat. El conseller delegat afirma que «som molt industrials i estem intentant canviar aquest xip tan industrial i orientar-nos, per exemple, a la compra de dades, cap al mercat client».

Guasch també considera primordial la captació de talent, «i on tens talent? Que el projecte faci molta d’il·lusió. Això ho tinc molt clar. Nosaltres captem el personal per la il·lusió que els fa el projecte». I al Bages es troba aquest talent? «Sí, estem en contacte amb l’Institut Guillem Catà i agafem alumnes que fan la formació aquí», assegura Guasch.

I un darrer repte que destaca el conseller delegat: «Estem professionalitzant la gestió de l’empresa. Al consell d’administració, en aquests moments, tenen el mateix vot tres consellers externs i tres de familiars de cada estirp». Afirma que, «si volem créixer, que estem creixent molt, no se’ns poden fondre els fusibles en el creixement. Hem de tenir un protocol familiar de quarta generació, un comitè de família, tenim el consell d’administració, que és l’òrgan decisori, amb tres externs i hi estic jo, el meu nebot Jacinto i la meva neboda Clara. Després tenim el comitè de direcció, amb el meu equip i jo. Després tenim comitès d’àrea i comitè 360, que és una barreja de comitès d’àrea». Afirma que la successió la definirà el consell d’administració i la junta general d’accionistes: «El que volem és fer créixer l’empresa».