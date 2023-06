Remsa celebra aquest any el 40è aniversari. L’empresa familiar de Manresa fundada el 1983 per Josep Camps i Montserrat Esclusa, actualment té al capdavant els seus fills: el Jordi com a gerent, i el Joan Ramon i la Montse com a peces clau de l'estructura empresarial, a més d’«un element inestimable per al creixement de l'empresa, la presència de treballadors que han recorregut aquest mateix camí durant gairebé quatre dècades», afirma Jordi Camps.

Per l’aniversari, l’empresa ha fet una celebració interna amb la participació de la plantilla, formada per una vintena de persones, que va incloure diferents activitats per fomentar el treball en equip i que va acabar amb un àpat. Remsa va iniciar la trajectòria oferint material escolar, registradores i fotocopiadores, i la seva oferta s'ha expandit amb els pas dels anys. Avui en dia, proporciona un ampli ventall de solucions en la gestió documental, venda d'equips d'impressió, serveis IT, ciberseguretat i serveis d'impressió per particulars i empreses. Actualment disposa de dos establiments, al carrer Barcelona 88, on se centralitzen els serveis de Remsa i Ciberstorm, i al carrer Jaume d'Arters 5, que acull el Centre Printdossier.