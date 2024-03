Els negocis que donen més marge

Amb 1.280 milions d’euros de capitalització, el fabricant de plaques fotovoltaiques Solaria és la més petita de les empreses cotitzades de l’Ibex 35 i la que més marge de beneficis nets va obtenir pels seus ingressos el 2023: un 56,29%. Al darrere de Solaria, dos transportistes energètics: Enagás, Redeia –antiga Red Eléctrica–, i el líder en infraestructures aeroportuàries: Aena. Les tres tenen com a accionista l’Estat.

Per comparar, l’empresa familiar més gran d’Espanya no cotitzada, Mercadona, va obtenir un marge el 2023 d’un 3%. Va guanyar tres euros per cada 100 que venia. En l’escenari actual, transportar i vendre energia després d’haver desenvolupat inversions de capital intensiu al llarg de molts anys dona molta més rendibilitat que intermediar per distribuir i vendre enciams, tomàquets i productes per a la llar. Els marges de la distribució alimentària es mouen històricament entre el 2 i el 3%. La diferència depèn de l’eficiència en la gestió de compres i els espais.

La cadena valenciana propietat de la família Roig va obtenir una facturació de 35.000 milions el 2023 (només les comunitats de Catalunya i Andalusia tenen un pressupost superior en ingressos a Espanya) davant els 191 milions de xifra de negocis de Solaria, que va generar 139 milions en beneficis.

Aquesta empresa, controlada en un 35% per la família Díaz-Tejeiro, va arribar a valer 3.000 milions fa quatre anys, i va liderar la segona onada d’inversions en el sector d’energies renovables. Els vaivens dels preus de l’energia, la pujada dels tipus d’interès i l’excés de zel legislatiu van empènyer la devaluació borsària de Solaria. Acumula un deute financera a llarg termini de 892 milions d’euros al qual se suma un finançament de 1.600 milions atorgat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) per als pròxims tres anys que han de servir per duplicar els seus 1.658 megawatts en renovables actualment en operació. Les despeses financeres de Solaria el 2023 van ser de 34 milions.

La banca regional

Més enllà de les periòdiques crisis bancàries, fer negocis gestionant i deixant diners a tercers continua sent rendible. Als EUA, els millors marges en un sector els ha ofert històricament la banca regional. Fins a un 30% segons un estudi de la New York University/Stern. Caixabank, el banc més gran a Espanya, s’acosta als de l’altre costat de l’Atlàntic amb un marge el 2023 que va arribar al 26%. Per darrere, Bankinter; una altra entitat que a nivell nord-americà seria també definit com a banc regional.

Qui va camí de rendibilitzar les seves inversions per sobre de tots els rècords és Nvidia, la nova empresa de moda en el sector de la fabricació de supercomputadors per a la intel·ligència artificial. Les seves inversions acaben generant una rendibilitat sobre vendes pròxima al 50%. La seva capitalització en dòlars ja supera els 2,2 bilions, només per sota dels 2,7 bilions d’Apple i els 3,2 bilions que val en borsa Microsoft.

L’empresa fundada per Bill Gates, creadora de Windows, va generar el 2023 uns marges del 36,2%, mentre que els artefactes d’Apple –des de l’iPad fins a l’iPhone acoblat a la Xina– donen una rendibilitat del 26,16%. L’empresa espanyola més valorada, Inditex, amb 142.000 milions d’euros en valor borsari, ofereix gràcies a la suma de les seves marques un marge net de negoci del 15%. Amb marge negatiu a Espanya, a causa de les pèrdues causades per les provisions i la devaluació dels seus actius i el deute afectats per la pujada dels tipus d’interès, es van situar el 2023 Telefónica, l’operadora de torres de telecomunicacions Cellnex i dues immobiliàries: Merlin i Colonial.