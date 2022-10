Per menys de 87.000 euros pots triar el teu nou habitatge a Manresa. Immobles repartits per diferents zones de la ciutat, amb diferents tipologies i llestos per ser habitats. Visita'ls còmodament en aquesta selecció de Pisos en venda a Manresa.

PISOS EN VENDA A MANRESA PIS DE 4 HABITACIONS EN VENDA A MANRESA Pis de procedència bancària. Està distribuït en 106m2 i consta de 4 habitacions amb armaris encastats, 1 bany, saló-menjador i cuina independent. Compte amb terres de parquet. Preu: 82.700 Euros. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa, que t'ofereix ESPAI HABITAT. PIS REFORMAT DE 4 HABITACIONS EN VENDA A MANRESA Fabulós habitatge de 100m2 amb vistes a Monserrat. Es distribueix en ampli saló, cuina independent, moblada i equipada amb electrodomèstics, quatre dormitoris, un bany i un lavabo. A més, el pis compta amb balcó, és tot exterior i molt lluminós. Preu: 86.900 Euros. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa, que t'ofereix HOUSELL. PIS DE 3 HABITACIONS EN VENDA A MANRESA Àmplia i lluminosa vivenda que està a punt per entrar-hi a viure. Consta de 3 habitacions, 1 bany complet, gran menjador i cuina independent i reformada. Preu: 80.500 Euros. Més informació i fotografies a Pis en venda a Manresa, que t'ofereix IAD ESPANYA IMMOBILIÀRIA.