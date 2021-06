Les ofertes de treball a Manresa són la millor notícia que pot rebre qualsevol persona que estigui buscant feina en aquests moments. Per això, setmana rere setmana seleccionem els llocs vacants més actualitzats, per posar-los a disposició de tots els interessats. Consulta aquí mateix les bases per accedir a cada lloc i inscriu-te ràpidament en el que més s'ajusti amb el teu perfil i experiència.

GRUP IMAN selecciona:

OPERARIS/ES SOLDADURA ROBOTITZADA per Martorell

Moltes vacants.

- Contracte a temps parcial.

Des IMAN Temporing Martorell estem buscant operaris/es de soldadura robotitzada per a una empresa del sector d'automoció situada a Martorell.

Funcions:

- Soldadura amb robot per a la realització de peces d'automoció.

- Verificació i control de qualitat de les peces.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operaris/es Soldadura Robotitzada a Martorell.

NETEJADOR/A CAIXER/A DISSABTE per a Manresa

- Jornada intensiva - tarda.

Des de l'oficina d'Iman Manresa busquem netejador/a amb experiència, per a realitzar funcions de neteja de vehicles i cobrament en pàrquing de Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta de Netejador/a Caixer/a Dissabtes a Manresa.

OPERARI/A QUALITAT per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada intensiva - demà.

Des de la nostra oficina de Manresa, seleccionem un/a operari/a de Qualitat per a una empresa ubicada a la localitat.

Les funcions a desenvolupar seran:

- Supervisar i controlar el procediment de qualitat establert per l'empresa.

- Gestionar els certificats de qualitat.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari/a Qualitat a Manresa.

MÈDIC ASSISTENCIAL IGUALADA

- Contracte de durada determinada.

Seleccionem un/a metge per a centre assistencial de Mútua de Treball a Igualada, que es responsabilitzi de la gestió integral dels expedients de baixa per contingències comunes (ITCC) i de l'atenció a mutualistes per les Contingències Professionals (ITCP) (atenció primària i experiència en trauma pel que fa a la reducció de fractures, immobilització i col·locació de guixos, sutura de ferides, interpretació de plaques de RX), així com en la realització de les visites de Control, el seguiment de les esmentades baixes, sol·licituds de proves complementàries i de l'elaboració dels informes corresponents per al SGAM.

Inscripcions i més informació a oferta de Metge Assistencial IGUALADA.

MUNTADOR/A per a Sant Joan de Vilatorrada

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

És requereix:

- Formació i/o experiència en Muntatge de productes metàl·lics.

- Disponibilitat horària.

- Vehicle PROPI.

Inscripcions i més informació a oferta de Muntador/a a Sant Joan de Vilatorrada.

Qubic INNOVATION SLU selecciona:

DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA per Navarcles

Es busca dibuixant-projectista per l'oficina tècnica d'una fusteria per desenvolupar projectes de mobiliari i interiorisme.

Tasques:

-Desenvolupament projectes en 3D amb SketchUp.

-Desenvolupar Plànols amb AutoCad.

Requisits: Coneixements alts de SketchUp i d'Autocad. Valorable coneixements de programes de dibuix com TopSolid, Solid Works.

Inscripcions i més informació a oferta de DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA a Navarcles.

FUSTER per Navarcles

Es busca fuster, persona responsable i amb capacitat d'implicar-se a la feina. Amb experiència valorable en el sector.

Funcions: tasques pròpies de fusteria, manipulació de maquinària, encolar, xapar, interpretació de plànols i capacitat de realitzar tasques de principi a fi.

Inscripcions i més informació a oferta de FUSTER a Navarcles.

SPRING selecciona:

CONSULTOR/A ONSITE IGUALADA (TAG)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Necessitem incorporar un/a Consultor/a de Selecció per treballar a les instal·lacions d'un dels nostres clients a la zona d'Igualada, empresa líder en automoció.

Tindràs com a responsabilitat garantir el servei en la gestió dels treballadors posats a disposició, així com garantir la cobertura dels processos de reclutament i selecció de client en base als paràmetres de qualitat i objectius establerts.

Inscripcions i més informació a oferta de Consultor/a Onsite Igualada (TAG).

RESPONSABLE COMERCIAL MANRESA (TAG)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Com Consultor/a de Vendes a l'oficina d'Adecco Manresa, ajudaràs amb el teu treball a què les empreses comptin amb els millors professionals i ajudaràs a les persones a trobar la seva ocupació ideal.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable Comercial Manresa (TAG).

ADECCO selecciona:

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT ELECTRÒNIC/A per a Sant Fruitós de Bages

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a de Manteniment Electrònic/a a Sant Fruitós de Bages.

Carretoners/es AUTOMOCIÓ per Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Carretoners/es automoció (08.425) a Martorell.

EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya selecciona:

INVESTIGADOR JUNIOR ESPECIALISTA EN RESIDUS (BIO) per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat i per a la unitat de WEEI (Waste Energy and Enviromental Impact) un perfil investigador especialista en valorització de residus. Es precisa per a la unitat d'WEEI d'un perfil en enginyeria química, grau en química, o similar, amb experiència demostrable en desenvolupament de solucions per a la valorització de residus (metal·lúrgics, ceràmics, miners, etc.).

Inscripcions i més informació a oferta de INVESTIGADOR JUNIOR especialista en RESIDUS (Bio) a Manresa.

VEOLIA selecciona:

TÈCNIC/A MANTENIMENT (CLIMATITZACIÓ) PUIGCERDÀ

- Jornada completa.

Busquem un/a tècnic/a expert en manteniment per a la realització de cobertura de vacances a un dels nostres clients a Puigcerdà, les principals funcions seran:

- Reparació d'avaries i muntatge d'instal·lacions de climatització, aires condicionats, equips compactes, refredadores, roof top, split i bomba de calor, casset, fancoil, recàrregues gas, revisió anuals, refrigeració i ventilació, avaries de fred i calor, radiador, degotejos, termòstats, fuites, etc.

- Programació de les revisions corresponents pels reglaments afectes, atenent avaries quan així es requereixi, i donant suport a la resta de companys al manteniment de l'edifici.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Manteniment (Climatització) Puigcerdà.

LEROY MERLIN selecciona:

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN MOBILIARI DE JARDÍ MANRESA CAMPANYA D'ESTIU

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a especialista en Mobiliari de Jardí Manresa Campanya d'Estiu.

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN JARDINERIA per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a Especialista en Jardineria a Manresa.

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN FUSTERIA MANRESA CAMPANYA D'ESTIU

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a especialista en Fusteria Manresa Campanya d'Estiu.

BETWEEN selecciona:

ENGINYER/A COMPRES - MAQUINÀRIA I + D per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Actualment busquem incorporar un nou company/a especialista en compres en el sector industrial per participar en la gestió de compres i proveïdors d'una reconeguda companyia especialitzada en solucions de maquinària industrial amb seu a Manresa voltants.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Compres - Maquinària R + D a Manresa.

BARNA LABOR selecciona:

OPERARIS/ES ROBOTS SOLDADURA (BAIX LLOBREGAT) per Martorell

Moltes vacants.

- Contracte de durada determinada.

Inscripcions i més informació a oferta de MAR21-125 Operaris/es Robots Soldadura (Baix Llobregat) a Martorell.