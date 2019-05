Arriba l'estiu: guia de casals i activitats per als petits

Comença el compte enrere per al final de curs. El 21 de juny els nens i nenes acabaran les classes i tindran dos mesos i mig de vacances escolars. Hauran acabat la feina, assumit les seves responsabilitats i els tocarà descansar, jugar i distreure's. Tindran al davant moltes setmanes, i sovint representa molts esforços poder-les gestionar, ja que les vacances dels pares no solen ser tan llargues com les dels fills. Els pares, la majoria, han de buscar una activitat per als infants.

Els casals de lleure, les estades esportives, els campus temàtics, les colònies en anglès, els campaments o els camps de treball s'han convertit en algunes de les alternatives més populars per als pares i mares que necessiten buscar activitats per omplir el temps lliure dels seus fills.

Algunes propostes per fer al Bages

Happy Camper Little Adventure. Family Club Kangaroo organitza un casal d'estiu en anglès a Sellarès Espai Rural, a Sallent, amb espai a l'aire lliure, amb piscina, amb campament prehistòric real, nit d'acampada i festes temàtiques.

Campus de Porters. L'Escola de porters del Bages fa l'onzena edició del seu campus, al camp de futbol de Callús.

Casal esportiu municipal de Manresa. Vols que els teus fills practiquin diversos esports? El casal que organitza l'Ajuntament de Manresa podran fer BTT, tir amb arc, canoa, beisbol, volei platja... I com a novetat, aquest any, alhora podran millorar el seu anglès.

Campus d'estiu del Cube & Duo. El gimnàs Cube, de Manresa, proposa campus amb hàbits saludables i valors esportius. A més, col·laboren amb la Fundació Althaia per a la millor de l'atenció als infants i adolescents. 1 euro de la quota de cada nen va destinat a aquesta fundació. El ventall és ampli: campus esportiu al Duo, campus esportiu al Cube, satge de dansa, campus de pàdel al Cube, i stage de patinatge al Cube.

Estades esportives al Nat's. El gimnàs Nat's, a Sant Fruitós de Bages, organitza com cada estiu les seves estades esportives, amb tota mena d'activitats. També cursets intesius de natació.

Hello Summer Gimbe. El gimnàs Gimbe, de Manresa, organitza estades esportives d'estiu amb esports, danses, jocs, música, aventures... També fa un campus d'estiu amb tota mena d'activitats, i cursets intensiu de natació.

Piscines municipals de Manresa. L'estiu és sinònim d'activitats infantils a les piscines municipals. Cada matí, Pisijoc, el campus esportiu del centre. I cada tarda, cursets de natació intensius.

Colònies a Can Puig. A la casa de colònies Can Puig, de Sant Salvador de Guardiola, els més petits poden fer casal d'estiu, colònies Summer Camp i colònies en alemany, entre d'altres propostes.

L'Hípic, Sant Fruitós de Bages. Practicar hípica a l'estiu és una opció que motiva a molts infants i joves. A L'Hípic Sant Fruitós tenen més de 20 anys d'experiència, professors titulats i cavalls de tots els nivells. Fan casals d'estiu i també activitats extraescolars cada tarda, excursions els caps de setmana i formacions eqüestres.

La demanda és alta i l'oferta també. Cada vegada hi ha més empreses i institucions que ofereixen propostes d'estiu per als infants i joves, i són una bona oportunitat perquè els menors coneguin altres nens i practiquin activitats que els agraden.

Les activitats de lleure, organitzades per entitats, empreses o ajuntaments i consells esportius, apropen als petits aprenentatges, vivències i experiències que els són molt enriquidores: juguen, fan amics i es relacionen amb altres nens, experimenten, fan gimcanes, activitat física, jocs d'aigua, coneixen l'entorn, aprenen i s'ho passen bé.