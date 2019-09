Selectivitat 2019: consulta les notes de les PAU de setembre

Els estudiants que van realitzar les proves d'accés a la universitat en la segona convocatòria de les PAU celebrades els dies 3, 4 i 5 d'aquest mateix mes ja poden consultar les notes de la Selectivitat de setembre de 2019.



Com puc consultar les notes?



Aquest dimarts 17 de setembre s'han fet públiques les notes de la segona convocatòria de la Selectivitat i per accedir a les puntuacions obtingudes en cada examen, els alumnes han de visitar el portal d'accés a la universitat de la Generalitat i identificar-s'hi amb el corresponent usuari i contrasenya.

Fes clic aquí per entrar directament al formulari de les notes.



Puc demanar la revisió de l'examen?



Després de la publicació dels resultats de la prova aquest 17 de setembre, es podrà demanar la sol·licitud de revisió dels exàmens PAU. Tens temps de fer-ho des del mateix 17 de setembre fins al dia 19 (tots dos inclosos). Els resultats de la revisió dels exàmens sortiran publicats el 27 de setembre.



Quins dies tinc per matricular-me?



Si has realitzat les proves PAU al setembre i has obtingut la nota necessària, encara ets a temps de matricular-te per començar el curs a la Univeritat. Ho pots fer en la convocatòria d'aquest mes de setembre que tindrà lloc del 19 al 20 de setembre (tots dos inclosos).