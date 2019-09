Madison, l'única escola d'idiomes de la Catalunya Central acreditada per la UB

Ampliar l'aprenentatge de llengües és una opció que es planteja cada vegada més gent, sobretot dominar l'anglès, parlat i escrit. És un bon propòsit per a l'inici de curs. A les acadèmies, en general, ja tenen la maquinària en marxa; i a Madison, en concret, han arrencat amb la novetat de ser centre acreditat de l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona (UB). Què representa? Que els alumnes que aprovin els exàmens acadèmics ja podran certificar els nivells d'anglès B2 (equivalent al First, de Cambridge) i C1 (Advanced).

D'aquesta manera, Madison, amb seu a Manresa i a Sant Fruitós de Bages, es converteix en l'únic centre de la Catalunya Central que permet als alumnes accedir a certificats oficials amb més facilitats: «no han de fer uns exàmens externs i complementaris als de l'acadèmia i s'estalvien un cost extra», remarca Eduard Salas, coordinador acadèmic de l'escola d'idiomes Madison. Les persones interessades a tenir el B2 o el C1 hauran de fer els dos cursos pertinents que corresponen a cada nivell i superar els exàmens de l'acadèmia per poder obtenir l'acreditació. «Són les proves que ja fèiem fins ara però adaptades als requisits que ens demana la UB, per exemple si teníem una puntuació sobre 100 ara serà sobre 223», explica Salas, satisfet que Madison hagi estat escollida pels seus criteris de qualitat, organització i experiència.

Madison, fundada el 1989, s'ha consolidat com una de les escoles d'idiomes de referència al Bages. Compta amb professors nadius i del país, qualificats per impartir anglès a infants a partir de 4 anys, joves i adults, sempre en grups reduïts d'uns 8 alumnes. «Apostem per la presència d'un professor a l'aula, a part de la incorporació de les noves tecnologies, que fa temps que vam introduir. I anem innovant en aquest àmbit, però pensem que un professor a l'aula és indispensable per explicar la matèria i per interactuar amb els alumnes. Les classes són presencials i, a part de les tres hores lectives setmanals, oferim una quarta hora de conversa gratuïta per als nostres alumnes», argumenta Eduard Salas.

Motivar l'alumnat

La metodologia, molt participativa i focalitzada en la motivació de l'alumnat, és un dels aspectes que va valorar la UB a l'hora d'escollir Madison com a centre acreditat. «Tenim aquest valor afegit i esperem que sigui un reclam per als alumnes», apunta Salas, que recorda que les inscripcions estan obertes per a totes les persones interessades a aprendre anglès o altres idiomes: «a l'octubre comencen nous grups».

A part de l'anglès, a Madison imparteixen classes d'alemany, francès, italià, japonès, xinès, àrab i rus; i català i castellà per a nouvinguts. «L'experiència de 30 anys ens avala. La gent de Manresa i comarca ens coneix i valoren la qualitat de l'ensenyament que oferim», assegura Salas. Segons Salas, els cursos d'anglès són els que tenen més demanda, en molts casos per aconseguir una certificació de nivell B2 o C1: «el perfil és d'universitaris que estan fent una carrera, d'estudiants que volen accedir a cursos superiors com un màster, o de persones que necessiten un nivell d'anglès per temes laborals». En aquest sentit fa una crida a «no oblidar que aprendre anglès és una inversió de futur».

A més de poder obtenir un certificat de la UB gratuïtament (inclòs en el preu de l'acadèmia), Madison també és centre preparador d'exàmens de Trinity i Cambridge, amb taxes del 100% d'aprovats. «Continuarem oferint aquests exàmens externs, potenciant els certificats de la UB perquè són un avantatge per als alumnes que volen acreditar el seu nivell d'anglès». Aquests alumnes rebran el carnet de la UB, amb els mateixos privilegis que tenen els estudiants universitaris, com ara descomptes en viatges i en espectacles.



Madison Escola d'Idiomes

Manresa

Ctra. Cardona, 15

93 872 29 22

Sant Fruitós de Bages

Ctra. Vic, 39

93 878 87 20