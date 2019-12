Els tres patges d'orient arriben per primera vegada a l'escola Santa Eulàlia de Berga

El passat 20 de desembre els tres patges de l'orient van arribar per primera vegada a l'escola Santa Eulàlia de Berga per recollir els desitjos dels infants, els quals van obsequiar els nens i nenes amb una bossa de llaminadures. Tot això ha estat possible gràcies al treball conjunt de l'escola i la comissió «Patge de l'Ampa».

Els alumnes es van quedar amb la boca oberta quan van veure arribar per primer cop els patges reials a la seva escola. N'hi havia que no s'ho acabaven de creure i d'altres que saltaven plens d'alegria.