L'institut escola Sant Jordi de Navàs rep els primers alumnes del nou projecte d'Erasmus

| ARXIU PARTICULAR

Un dels grup d'estudians | ARXIU PARTICULAR

L'institut escola Sant Jordi de Navàs rep aquesta setmana un total de 35 alumnes de França, Itàlia i Letònia dins el projecte Erasmus. Aquesta és la primera mobilitat del seu nou projecte per reduir l'empremta ecològica plantant verdures ecològiques. El projecte ocupa la posició número 66 dels 209 seleccionats. Les activitats que duran a terme durant tota la setmana seran: un taller a la Fundació Alícia acompanyat d'una visita guiada al monestir de Sant Benet; una sortida cultural a Barcelona per visitar la Sagrada Família i el centre de la ciutat. Cal fer esment que quan els alumnes disposen de temps lliure visiten amb les famílies diferents llocs, com Montserrat, el parc de l'Agulla, entre d'altres. L'estada dels alumnes a Navàs finalitzarà aquest dissabte.