Aquests són alguns dels canvis a la universitat provocats per la incertesa de la covid-19

La covid-19 ha portat incertesa i capacitat d'adaptació. I això és el que han decidit aplicar als graus d'Enginyeria Civil, de Tecnologia de Camins, Canals i Ports; i d'Obres Públiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on s'han avançat les pràctiques. El professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental Josep Gili explica a l'ACN que ha reorganitzat assignatures, com la de Geomàtica, on els alumnes han començat les pràctiques i més tard faran la teoria, al contrari d'un curs normal. D'aquesta manera es pretenen "salvar" aquestes classes d'un eventual nou confinament. Gili apunta que aquestes són "la part més insubstituïble dels ensenyaments experimentals". El lema 'Distància, mans, mascareta' també hi és present.

Estudiants de Geomàtica realitzaven una pràctica a l'aire lliure el passat 30 de setembre als exteriors del Campus Nord de la UPC a Barcelona. Abans de començar tots ells s'han de netejar les mans i també els instruments a fer servir. Durant la pràctica, els alumnes han de mantenir les distàncies de seguretat i sense prescindir en cap moment de la mascareta.

La cap d'estudis d'aquests graus a l'Escola de Camins de la UPC, Eva Oller, explica a l'ACN que l'organització de tot plegat ha estat complicada ja que les pràctiques s'han dividit en més grups dels habituals per garantir "que siguin el més presencial possible". Per això, també s'han hagut d'organitzar en base als aforaments permesos. A més, s'han habilitat serveis de retransmissió en línia per aquells casos en que no tots els estudiants hi poden ser a l'aula.

De la seva banda, Gili destaca que s'han adaptat "de la manera més ràpida i eficient possible" i "oberts" a les circumstàncies i l'evolució del dia a dia. El catedràtic valora molt positivament haver iniciat la docència prioritzant la part pràctica ja que ha posat en valor que hi ha aspectes "molt difícils de substituir per ensenyaments a distància". "Si jo passo un vídeo del mateix contingut, probablement retindran un 10%", manifesta.

Tot i aquesta reorganització, Gili vol transmetre una idea "de certa normalitat". "Hem començat molt optimistes, esperant el millor però també preparats per al pitjor", declara. El professor apunta que el confinament del curs anterior els va fer aprendre moltes coses, entre elles la necessitat de reorganitzar les assignatures.

I els estudiants estan rebent bé aquests canvis. És el cas de Joan Munné, que cursa l'assignatura de Geomàtica i qui valora "molt positivament" que estiguin fent les pràctiques presencials i apunta que des de casa no podrien adquirir la mateixa experiència ni tindrien el contacte presencial amb el professorat.