L'Escola Montserrat és finalista en un premi d'àmbit català per a la promoció de la formació professional dual

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet és un dels sis centres catalans finalistes al Premi a la millor campanya promocional d'FP dual, convocat per la Generalitat de Catalunya i Bankia, per impulsar i desenvolupar diversos projectes de foment dels ensenyaments professionals en centres educatius de Catalunya. La campanya de promoció, feta per alumnes del cicle de Màrqueting i publicitat ha consistit, principalment en la producció d'un vídeo promocional, el disseny d'un passaport al món laboral per buscar la complicitat de les empreses, un important treball de difusió i publicitat en xarxes socials i l'organització d'actes paral·lels com un afterwork amb empreses del territori per celebrar els 70 anys de l'Escola Montserrat i la posada en marxa d'una plataforma 3-comerce local.