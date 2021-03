La Generalitat crea un títol propi de grau superior en Maquinària Escènica

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret per crear el títol propi de la Generalitat de tècnic superior en Maquinària Escènica. El nou ensenyament té per objectiu "donar resposta a les necessitats del sector" i formarà els alumnes en el muntatge d'espectacles d'arts escèniques, música i actes en viu, concretament en com disposar i gestionar tècnicament un projecte escenogràfic, des del disseny, els equips i els elements. El curs tindrà una durada de 2.000 hores, que es dividiran en dos cursos acadèmics. Amb tot, els futurs titulats podran desenvolupar la seva professió aplicant tècniques de maquinària escènica de forma autònoma o per altri, en tota classe d'espectacles. Aquest és el vuitè títol propi que crea la Generalitat.