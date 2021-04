Alumnes del Paidos de Sant Fruitós fan educació viària amb la Policia Local

Un total de 112 nens i nenes de 5è i 6è de primària de l'escola Paidos de Sant Fruitós de Bages van realitzar durant tot un matí una jornada d'educació viària amb els agents de la Policia Local del municipi.

La formació va consistir en una primera part teòrica al pati de l'escola en què els agents van recordar als alumnes el significat de cadascun dels senyals viaris i la importància de respectar-los, i després van poder aplicar aquests coneixements fent pràctiques en un circuit dins el recinte escolar mateix. No va ser fins a la segona part de la jornada que els alumnes van sortir a voltar pel nucli del municipi amb les seves bicicletes i patinets per comprovar in situ les normes de circulació que havien après.

Aquests mateixos alumnes ja van dur a terme una primera sessió teòrica a l'aula el passat mes de març, en la qual van poder aprendre els comportaments i hàbits cívics a la via pública i també a valorar la prevenció per tal d'evitar situacions de risc.