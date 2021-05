Arriba el bon temps, el curs escolar encara la recta final, i començarà un llarg període de vacances per als nens i nenes. L’alternativa, a partir de l’última setmana de juny, seran els casals d’estiu, les colònies, els campaments, les estades esportives i els campus organitzats per ajuntaments, escoles, entitats, clubs, acadèmies, empreses o fundacions. Ofereixen una programació adreçada a infants i adolescents, adaptada als condicionants que exigeix la covid-19.

A les comarques centrals, les propostes que hi ha sobre la taula són molt nombroses i variades. De fet, aquest any s’han incrementat significativament a tot Catalunya. Les famílies poden escollir la que més s’adiu a les seves necessitats i a la dels seus fills. Totes les ofertes, això sí, apropen als petits aprenentatges, vivències i experiències que els són molt enriquidores: juguen, es relacionen amb altres nens, experimenten, fan tallers, activitat física, jocs d’aigua, coneixen l’entorn, aprenen i s’ho passen bé. L’oci d’estiu referma el compromís amb els drets dels infants i joves al lleure educatiu, una eina de formació en valors fonamental pel seu desenvolupament integral i més necessària que mai en el marc de la crisi sanitària.

En un context encara marcat per la pandèmia, les activitats que es programen s’han dissenyat amb garanties de seguretat màxima (grups bombolla, distàncies, rentat de mans) i amb la voluntat que els participants puguin gaudir plenament de les propostes i l’experiència. Joves i infants no són els únics que en gaudeixen, els monitors són pilars fonamentals per dinamitzar les activitats i fer que funcionin.

L’estiu és un bon moment per enfortir els vincles amb els amics tot practicant activitats lúdiques i esportives, i gaudint i descobrint entorns naturals.