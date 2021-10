Les baralles entre germans són, potser, una de les coses que més preocupen a les mares i pares. Les constants enganxades entre germans, la gelosia i l'enveja entre ells, ens desesperen, perquè aspirem a tenir una bona harmonia familiar. Com podem abordar aquesta situació, que sens dubte ens sembla un problema? Us ho expliquem amb una història i us oferim uns quants consells de la mà dels nostres experts.

Quan la Diana va endevinar que tindria un germà petit (el dia en que uns amics van deixar un llitet moisès als seus pares), la petita, amb només tres anys, va començar a expressar inequívocament un sentiment d'ira: va exigir que el bressol marxés de casa i el va arrossegar com va poder fins a la porta. Quan va arribar el seu germà Pere, lamDiana es debatia entre la tendresa d'observar com dormia, les ganes d'escanyar-lo entre mostres d'amor desmesurat i a la vegada la ràbia que li feia que el nadó reclamés de més atenció i afecte. Ambdós van anar creixent, van començar a jugar junts i a barallar-se per tot; massa pel que haguessin volgut els seus pares: per les joguines, per un lloc al sofà, per l'última galeta, per l'atenció dels seus pares... I es xinxaven contínuament.

Els adults sovint estaven trasbalsats per aquesta situació, que mai no arribava a ser violenta, però sí tremendament sorollosa i molesta. A més, cada un dels menuts retreia constantment als pares que sempre tenien un tracte especial de favor cap al "rival": "a ella no li dius que reculli la taula", "a ell no li estàs dient tota l'estona que estudiï", "sempre fas el menjar que li agrada a ell", "em dones la culpa de tot a mi...". Els pares, molt sovint, es preguntaven i es pregunten: “Si tan malament es porten, per què no se separen?”. Perquè la veritat és que els nens, ja gairebé adolescents, se segueixen buscant, moltes vegades per barallar-se.

Claus per gestionar baralles i gelosia entre germans

Què podem fer en situacions així?

1. Entendre els beneficis de les baralles, com un joc i un aprenentatge. María Soto, d'Educa Bonito, ens proposa una imatge: segur que has vist en documentals o en directe la imatge de cadells (de gos, de lleó, de moltes espècies diferents) jugant mentre es barallen. La Maria explica en un article que “tenir germans i poder barallar-te amb ells és un avantatge molt gran perquè és aquí, durant aquestes picabaralles o baralles on tenim l'oportunitat d'adquirir incomptables habilitats socials. La nostra família és la nostra primera “societat” i els nostres germans són els nostres primers millors amics i, alhora, els nostres enemics més cruels”.

2. Validar les emocions. Reprimir la gelosia o l'enveja no faran que desapareguin, sinó que s'enquistin. Tot i això, preguntar amb curiositat i empatia sobre les seves emocions, transmetre'ls que és normal que sentin amor i alhora gelosia, que és lògic que els molesti de vegades l'arribada d'un germà... pot ajudar-los a sentir-se compresos i, per tant, estimats . “Entenc que sentis una mica de ràbia, preocupació per pensar que els pares ja no estaran tant per tu… Això que sents es diu gelosia. I està bé, no passa res”, escriu María Ángeles Jové Pons en un article sobre la gelosia.

3. Buscar solucions junts. Els conflictes i la gelosia moltes vegades són el símptoma que el nostre fill o filla necessita més atenció o temps en exclusiva. És important parlar amb el nen o nena i pensar junts què el podria ajudar a sentir-se millor o observar-lo per entendre què pot estar necessitant i proposar solucions.

4. No intervenir a no ser que es facin mal i donar-los autonomia per resoldre els seus conflictes. A l'esmentat article, diu María Soto: "Si dos germans que es barallen noten com els seus pares no intervenen en la baralla i, de manera respectuosa observen per evitar que es facin mal, podrien arribar a entendre que discutir no és dolent si realment els porta a trobar una solució al conflicte. I si ràpidament el separem correm el risc en el 100% dels casos de no ser imparcials i, en cas de tenir el do de l'objectivitat, els nostres fills sempre interpretaran que els estem ajudant o perjudicant d'alguna manera”.

5. No exercir de jutge ni de policia. La típica pregunta de "Qui ha començat?" té una resposta segura: “Jo no, ha estat ell/ella”. Si la baralla està escalant de nivell podem separar-los de forma calmada: “Sembla que pugueu estar junts, és millor que us calmeu en espais diferents”. La baralla és una situació difusa que no aclarirem ni solucionarem amb culpes nii retrets.

6. Entendre el conflicte com una oportunitat per trobar solucions o acords i confiar en la seva capacitat per fer-ho. Si els diem que confiem que podran arribar a un acord en lloc de separar-los amb un crit és molt més probable que aquesta baralla es converteixi en un aprenentatge i un creixement. Com deia Raquel de Diego a un taller d'Educar es todo, “cada conflicte ens empodera”. La responsable de ConciliaFam assegura que si ho pensem bé, els conflictes ens ajuden a conèixer-nos millor, a expressar els nostres sentiments de forma correcta, a acceptar que som únics i, en el cas de conflictes familiars, a identificar la família com a sistema i unitat.