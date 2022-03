Quan els teus fills i filles han fet alguna cosa malament on t’enfoques? Al càstig o a la reparació? Sovint ens enfoquem al càstig, si el teu fill li ha donat una bufetada a la teva filla, t’enfades amb ell, et sembla un acte horrible i que et pot arribar a fer qüestionar les teves habilitats parentals. Potser li fas un crit o li dius que marxi a la seva habitació, quan et calmes què fas? Doncs nosaltres et donem algunes idees sobre per què és important enfocar-se en la reparació més que en el càstig. Si el que fem és focalitzar en la bufetada i llavors busquem un càstig tipus deixar-lo sense mòbil, sense tele durant un temps. Què creieu que n’està traient el nostre fill dels seus actes i les seves conseqüències?

Al podcast Retalls d'Educació et donem algunes idees sobre per què és important enfocar-se en la reparació més que en el càstig. Recorda que pots escoltar tots els programes a través del canal d'Ivoox o Spotify.