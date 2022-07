Un dels criteris que més es tenen en compte a l'hora de decidir quins estudis universitaris vols cursar és la sortida laboral que té cada carrera. I tot i que són pocs i difícils de trobar, hi ha graus universitaris amb un 100% d'ocupació una vegada acabats. És el cas de l'Enginyeria Agrònoma, una professió "clau" per al futur i que, tot i així, els últims anys ha patit una caiguda en la demanda.

Els especialistes denuncien que "no s'ha sabut transmetre bé el missatge" entre els estudiants que han de triar carrera, i per això cada cop són menys les sol·licituds de persones interessades en cursar aquesta enginyeria.

"Falten estudiants"

Tal com expliquen a Efe la subdirectora d'Ordenació Acadèmica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrònoma de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Rosario Haro, i l'adjunta a la Direcció per a Coordinació de Màsters i Comunicació, Paloma Esteve, les aules de la carrera dEnginyeria Agrònoma tenen llocs buits tot i la "necessitat real" de les empreses del sector de contractar aquest tipus de perfils.

Els més joves solen pensar que aquesta enginyeria implica "treballar al camp"

"Hi ha una demanda molt gran (des de les empreses), és una carrera amb un 100% d'ocupació", afirma Adolfo Peña, professor del Màster Universitari en Transformació Digital del Sector Agroalimentari i Forestal de la Universitat de Còrdova (UCO).

Des de les universitats, coincideixen en el desconcert que provoca veure tant pocs matriculats per a una carrera amb tanta sortida laboral. Alhora, estan d'acord que, cada cop més, els nous alumnes universitaris opten per altres carreres vinculades a la biomedicina i a les telecomunicacions.

És una situació molt diferent de la viscuda a la dècada dels 90, quan el grau d'Enginyeria Agrònoma tenia una demanda molt més alta, d'uns 5.000 alumnes per any. Haro, que defineix aquesta carrera com "la gran desconeguda de les biotecnologies", reconeix que des dels centres universitaris "no s'ha sabut transmetre bé el missatge" als més joves, que pensen que aquesta enginyeria implica "treballar al camp".